Kanadas Nationaltrainer übt scharfe Kritik am FC Bayern München, nachdem Alphonso Davies beim Länderspiel einen Muskelfaserriss zog. Ein Rückblick auf die Kreuzbandverletzung von 2025.

Alphonso Davies verpasste das Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln mit dem Endstand von 1:1. Der kanadische Linksverteidiger litt unter einer Verletzung, die er im Trikot der Nationalmannschaft erlitten hatte. Bei einer medizinischen Untersuchung wurde ein Muskelfaserriss im Oberschenkel diagnostiziert. Diese aktuelle Abwesenheit wirft erneut ein schiefes Licht auf die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesligisten und dem nordamerikanischen Verband.

Skandalöse Äußerungen des kanadischen Trainers

Der frühere Trainer des RB Leipzig, der von Juli bis Dezember 2021 am Red Bull Campus tätig war, hat sich in einer hitzigen Debatte zu Wort gemeldet. Er kritisierte den Umgang der Münchner mit seinem Spieler direkt und unmissverständlich. Der Trainer betonte, dass die Interessen der kanadischen Nationalmannschaft nicht als zweitrangig betrachtet werden dürfen. Er verwies darauf, dass er die lokalen Strukturen kennt und weiß, wie Deutschland typischerweise mit Nationalteams umgeht, wenn es sich nicht um die eigene deutsche Auswahl handelt.

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Klare Haltung zur Spielerentwicklung und Pflege

Der Trainer wies darauf hin, dass die Herkunft aus Kanada keine Unwissenheit über medizinische oder taktische Zusammenhänge impliziert. Er betonte, dass das Team keine Gruppe von Unkundigen sei, sondern das Beste für Davies, den FC Bayern und die diplomatischen Beziehungen anstrebe. Diese Statements deuten auf eine deutlich angespannte Atmosphäre hin, die weit über eine bloße sportliche Einordnung hinausgeht. Es geht hier um fundamentale Fragen der Spielerrechte und der gegenseitigen Wertschätzung.

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Wiederholtes Muster der Vernachlässigung von Verletzungen

München ist nicht das erste Mal Opfer von Verletzungen, die Davies bei Länderspiel-Einsätzen zuzieht. Im März 2025 zog sich der Außenverteidiger eine schwere Kreuzbandverletzung zu. Diese gravierende Verletzung trat während eines als wenig bedeutend eingestuften Spiels um den dritten Platz in der CONCACAF Nations League auf. Trotz offensichtlicher vorheriger Absprachen wurde die Schwere des Schadens erst bei der Rückkehr nach Deutschland diagnostiziert.

Rechtliche Schritten und die Rolle der Vereinsführung

Die Diagnose in Deutschland offenbarte das volle Ausmaß des Schadens, was zu erheblichem Unmut in der Vereinsführung führte. Der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, der 59 Jahre alt ist, prüfte damals juristische Schritte gegen den kanadischen Verband. Diese Androhung von Rechtsgängen unterstreicht die Schwere des Vorfalls und die Bereitschaft des FC Bayern, die Interessen seines Stars players konsequent zu vertreten. Die aktuelle Situation mit dem Muskelfaserriss wiederholt dieses schmerzhafte Muster.