Der Herausgeber widerspricht dem Liedermacher und berichtet von umfangreichen Änderungen am Manuskript.

Wer entschied, was aus Biermanns Tagebüchern veröffentlicht wird? Der Herausgeber wehrt sich gegen die Darstellung des Hamburger Liedermachers und spricht von Streichungen. Der Historiker Ilko-Sascha Kowalczuk hat der Darstellung widersprochen, er allein habe die Auswahl für die veröffentlichten Tagebücher von Wolf Biermann getroffen.

Nachdem er sein Manuskript vorgelegt habe, habe es Änderungen gegeben, sagte er dem „Tagesspiegel“. Biermann und der Verlag waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Im Oktober waren unter dem Titel „Ihr löscht das Feuer mit Benzin“ Auszüge aus dem Tagebuchwerk Biermanns erschienen, herausgegeben von Kowalczuk. Biermann hatte der Deutschen Presse-Agentur zuvor gesagt, Kowalczuk habe die Einträge „nach eigenem Ermessen“ ausgewählt.

Advertisement

„Ich habe nichts gefordert, nichts verlangt. Ich habe mich nicht eingemischt in meine eigenen Angelegenheiten.