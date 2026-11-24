Apple erlaubt in der EU zwar alternative Browser-Engines, doch für Entwickler lohnt sich das kaum. Eine Gruppe aus Mozilla, Shopify und anderen will Maßnahmen.

hatte, verstärkt der Softwareanbieter den Druck. Zusammen mit dem E-Commerce-Dienstleister Shopify sowie bis zu 55.000 Firmen aus der EU wurde einaufgesetzt. Darin fordern die Unterzeichner ein direktes Vorgehen gegen den iPhone-Hersteller durch die Europäische Kommission.

Präsidentin Ursula von der Leyen wird direkt angesprochen. Das Mozilla-Projekt ärgert sich vor allem darüber, dass Apple in der EU zwar den Digital Markets Act umsetzt und damit erlaubt, alternative Browser-Engines auf denzu nutzen, dies gleichzeitig aber in anderen Märkten verbietet. Damit lohne es sich nicht, so Mozilla, echte Alternativbrowser umzusetzen. Apples Bedingungen seien „nicht praktikabel“, da eigene App-Pakete für die EU umgesetzt werden müssten.

Also read Helfer im Browser: Praktische Bookmarklets mit KI programmieren

Tatsächlich dürfen Entwickler schon seit nicht ganz drei Jahren dank DMA eigene Browser-Engines unter iOS und iPadOS in der EU anbieten, in einem zweiten Markt, in Japan, ist dies seit Dezember 2025 möglich. Doch die großen Browser-Hersteller haben dies noch nicht genutzt, weil es zu umständlich sei. Mozilla würde gerne für Firefox die hauseigene Gecko-Engine nutzen.

Auch Google hat noch keine Anstalten gemacht, die neuen Möglichkeiten zu verwenden, die iOS- und iPadOS-Version von Chrome läuft nach wie vor mit WebKit, wie dies außerhalb der EU und Japans vorgeschrieben ist. Die Koalition aus Mozilla, Shopify und Co. will nun, dass die EU-Kommission „den DMA endlich umsetzt“. Apple habe „technische und rechtliche Hindernisse“ errichtet, die „die Ausübung dieser Rechte unmöglich“ mache.

Advertisement

„Diese Hindernisse verwehren uns und unseren Kunden die echte Wahlfreiheit bei Browsern und den Wettbewerb bei Web-Apps, die durch den DMA eigentlich ermöglicht werden sollten. “ Neben Firmen aus der regulären Wirtschaft haben auch bekannte IT-Organisationen wie der Browser-Hersteller Vivaldi, das KI-Unternehmen Vercel, die News Media Europe, die SME Alliance und die Investmentgesellschaft Y Combinator unterzeichnet. Die Koalition glaubt, dass Apple mit seiner aktuellen Umsetzung gegen den DMA verstößt, und fordert ein Durchsetzungsverfahren der EU-Kommission mit entsprechenden Strafen.

„Die Zeit drängt. Apple hatte mehr als zweieinhalb Jahre Zeit, um die Anforderungen des DMA zu erfüllen, doch die technischen und rechtlichen Hindernisse bestehen weiterhin, während das mobile Internet weiter an Boden verliert“, so der offene Brief weiter. Eine direkte Reaktion der EU-Kommission steht noch aus. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer