Agnieszka Brugger (Grüne) kritisiert den hohen Ressourceneinsatz zur Durchsetzung des Gender-Verbots von Außenminister Johann Wadephul (CDU). Johannes Volkmann verteidigt die Linie.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Agnieszka Brugger, hat die Intensität der Kontrollmaßnahmen rund um das Verbot von Gender-Sonderzeichen im deutschen Außenministerium scharf angegriffen. Sie stellt den erheblichen personellen und ideologischen Aufwand, mit dem Außenminister Johann Wadephul von der CDU diese Regelung überwachen lässt, in den Fokus der Kritik. Brugger zweifelt an der Prioritätensetzung innerhalb der deutschen Diplomatie, insbesondere im Vergleich zu existierenden globalen Krisen.

Kritik an ideologischer Verbissenheit

In einer deutlichen Intervention gegenüber der Spiegel-Zeitung thematisierte Brugger den Widerspruch zwischen der weltweiten politischen Lage und dem internen Fokus auf sprachliche Details. Sie formulierte, dass es befremdlich wirke, wie viel Zeit und Energie sich die Führungsetage des Auswärtigen Amtes in die Bekämpfung des Genderns investiere. Dieser Vorwurf zielt direkt auf die strategische Ausrichtung unter der aktuellen Leitung, welche nach Ansicht der Grünen-Vertreterin abweichende Interessen bedient.

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Die Fraktionsvorsitzende argumentiert zudem, dass die Belange von mehr als der Hälfte der Weltbevölkerung unter der aktuellen Außenpolitik zunehmend an Bedeutung verlieren. Sie verweist dabei konkret auf die Leidenssituation von Mädchen und Frauen weltweit, die in vielen Regionen von bewaffneten Konflikten, systemischer Gewalt und extremer Armut betroffen sind. Aus ihrer Sicht hätte diese humanitäre Not Vorrang vor sprachpolitischen Debatten haben müssen.

Praktische Umsetzung und KI-Kontrolle

Demnach berichten Mitarbeitende des Ministeriums von einem hohen technischen und manuellen Aufwand zur Durchsetzung der neuen Sprachregelung. Laut Informationen von Spiegel-Redakteuren wird die Anwendung künstlicher Intelligenz genutzt, um Dokumente auf das letzte Sternchen als geschlechtsneutralisierendes Zeichen zu durchsuchen. Dieser technologische Ansatz soll die Effizienz der Kontrollen erhöhen und menschliche Fehler bei der Prüfung vermeiden.

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Zudem wird berichtet, dass die Leitungsebene des Ministeriums direkt interveniert, sobald solche Sonderzeichen in internen oder öffentlichen Texten entdeckt werden. Das Auswärtige Amt selbst hat zu den Details dieser Interventionen keine Stellungnahme abgegeben, was die Spekulationen über die strikte Handhabung der Richtlinien nur noch verstärkt. Die Transparenz über die genauen Verfahrensschritte bleibt daher für die Öffentlichkeit gering.

Politische Verteidigung durch die CDU

Gegen die Kritik der Grünen positioniert sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Volkmann deutlich. Er verteidigt das strikte Verbot der geschlechtsneutralen Schreibweise als notwendigen Schritt zur Auflösung von Kulturkämpfen. Volkmann ist Mitglied im Goethe-Institut, wo er sich nach eigenen Angaben bereits früher für einen Verzicht auf Gender-Sprache eingesetzt hat, was seine Haltung untermauert.

Volkmann betonte, es sei eine Selbstverständlichkeit für einen christdemokratischen Minister, keine von linken Seiten vorangetriebenen Kulturkämpfe fortzuführen. Stattdessen sei es Aufgabe der Politik, sich an gesellschaftlichen Mehrheiten zu orientieren und diese aufzulösen, anstatt sie zu vertiefen. Diese Argumentation stellt die aktuelle Politik der Bundesregierung als volksnah und konsensorientiert dar, im Gegensatz zu den Vorwürfen der Ideologiefixierung.

Rollback gegenüber der Baerbock-Ära

Das aktuelle Verbot ist Teil eines weitreichenden kulturpolitischen Wandels, der einen klaren Bruch mit der Politik der Vorgängerin darstellt. Die vorherige Ministerin Annalena Baerbock von den Grünen hatte eine feministische Außenpolitik geprägt, die gendergerechte Sprache als integralen Bestandteil der diplomatischen Kommunikation ansah. Diese Leitlinien wurden nun vollständig von der offiziellen Website des Amtes gelöscht.

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Durch das Löschen der entsprechenden Vorgaben wird der Wandel in der diplomatischen Kultur sichtbar gemacht. Die bisherigen Strukturen der sprachlichen Inklusion, die unter Baerbock etabliert wurden, sind damit offiziell aufgehoben. Dies markiert nicht nur eine Änderung in der internen Verwaltung, sondern auch ein Signal nach außen über die aktuellen Werte und Prioritäten der deutschen Außenpolitik unter der jetzigen Führung.