Beim Reizthema Rente kommt die Koalition seit Monaten nicht voran. Die Union zeigt sich unzufrieden mit dem neuen Entwurf des SPD-Arbeitsministers – vor allem um die »Rente mit 63« gibt es Streit.

Die Koalition ringt weiter um die geplante Reform des gesetzlichen Rentensystems. Unionspolitiker und Arbeitgeberverbände kritisierten am Wochenende den Gesetzentwurf, den Bundesarbeitsminister) sagte der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«, Schweitzer habe die Punkte, die der Finanzierung der Reform dienen, einfach nach hinten geschoben oder im Entwurf ganz weggelassen.

»Das ist nicht akzeptabel.

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« Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des jetzt vorliegenden Entwurfs. »Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss«, sagte der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Ein großer Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern ist die frühere Rente, die langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können. Sie soll nach dem SPD-Vorschlag im Kern bestehen bleiben. Der Kreis der Berechtigten soll aber kleiner werden, indem etwa Zeiten mit Arbeitslosengeld und Minijobs nicht mehr mitzählen.