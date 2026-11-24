Familienunternehmer kritisieren scharf die Pläne von Markus Söder und der Bundesregierung. Der Vorwurf: Die kalte Progression wird 2027 nicht ausgeglichen, was zu Lohnklau führt.

Markus Söder und die politische Führungsspitze in Bund und Ländern geraten aufgrund strittiger Finanzplanungen in die Kritik. Familienunternehmer werfen den Verantwortlichen vor, heimliche Steuererhöhungen in Kauf zu nehmen und damit Beschäftigte finanziell zu belasten. Im Zentrum des Konflikts steht die Frage, ob der sogenannte Inflationsausgleich im Steuerrecht für das Jahr 2027 gewährt wird.

Schwerer Vorwurf an die Finanzplanung der Länder

Die Vertreter der Wirtschaft richteten offene Briefe an die Ministerpräsidenten, in denen sie einen schwerwiegenden Verdacht äußerten. Sie zweifeln daran, dass die Bundes- und Landesregierungen die bewährte Praxis des ausgeglichenen Steuersystems in ihren mittelfristigen Finanzplanungen korrekt berücksichtigt haben. Die Unternehmer befürchten, dass die Politik nun versucht, sich still über die Inflation Mehreinnahmen auf Kosten der Mitarbeiter zu verschaffen, anstatt die Steuersätze anzupassen.

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In den vergangenen elf Jahren wurde die kalte Progression stets ausgeglichen. Dies geschah durch Anhebungen der Progressionsfreibeträge, die sicherstellten, dass Arbeitnehmer nicht durch reine inflationsbedingte Lohnerhöhungen in höhere Steuertarife gerieten. Die Familienunternehmer äußern Unverständnis darüber, dass diese Tradition plötzlich beendet werden soll, während wirtschaftliche Engpässe als Begründung herhalten müssen.

Widerstand gegen den Vorschlag von Markus Söder

Markus Söder schlug einen Ausgleich der kalten Progression im Steuerrecht vor, der jedoch auf Widerstand stieß. Gordon Schnieder von der CDU und Hendrik Wüst von der CDU verweisen auf die knappen Kassen der Länder. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher zeigt sich gegen den von Markus Söder vorgeschlagenen Ausgleich. Die Politiker argumentieren mit der angespannten Haushaltslage, die einen solchen Schritt erschwert.

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Kaltes Progression entsteht, wenn nominelle Lohnerhöhungen, die nur der Inflationsbekämpfung dienen, dazu führen, dass Arbeitnehmer in höhere Steuertarife geraten. Ohne aktive politische Gegenmaßnahmen, wie die Anpassung der Freibeträge, wird dieser Effekt durch höhere Steuersätze wieder zunichtegemacht. Die Politik ist gefordert, diese Entwicklung zu verhindern, was in der Vergangenheit erfolgreich war.

Fehlende Unterstützung und finanzielle Hürden

Die Bereitschaft zur Kooperation scheint begrenzt zu sein. Neben Bayern zeigte auch Baden-Württemberg, das von Cem Özdemir regiert wird, Interesse am Ausgleich. Dennoch halten die Familienunternehmer diese Unterstützung für unzureichend. Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin der Unternehmerverbände, kritisierte scharf das Verhalten der Koalition.

Sie betonte, dass Bundesfinanzminister Robert Klingbeil bei den Lohnerhöhungen der Arbeitnehmer keinen Inflationsausgleich berücksichtigen wolle. Die meisten Ministerpräsidenten wollen das Geld der Arbeitnehmer einstreichen, während die Kanzlerpartei tatenlos zuschaut. Ostermann bezeichnete diese Entwicklung als moderne Form des Raubrittertums, die heute den Namen kalte Progression trägt.

Kostenverteilung und möglicher Ausweg

Für das Jahr 2027 entstehen Kosten in Höhe von 4,2 Milliarden Euro, die aufgeteilt werden müssen. Die Bundesregierung müsste 1,8 Milliarden Euro beitragen, ebenso wie die Länder zusammen. Die Kommunen hätten mit 0,6 Milliarden Euro einen geringeren Anteil. Diese Summen sollen die entstehenden Lasten decken, die durch den Verzicht auf den Ausgleich entstehen würden.

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Es bleibt offen, wie die politische Entscheidung am Ende ausfällt. Es ist möglich, dass der Progressionsabbau auch nach dem Haushaltsbeschluss am Freitag später noch rückwirkend zum 1. Januar 2027 beschlossen werden könnte. Diese Option würde den Unternehmen und Arbeitnehmern zumindest zeitnah Entlastung bringen, ohne dass der Haushalt unmittelbar neu verhandelt werden müsste. Die Spannung zwischen Finanzdisziplin und sozialer Gerechtigkeit bleibt hoch.