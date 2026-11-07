Streit um Krawalle: GdP und CSU attackieren Pistorius wegen Täterbildes

GdP und CSU kontern Boris Pistorius: Ermittler in Frankfurt zeigen, dass bis zu 75 Prozent der Tatverdächtigen keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Politik und Gewerkschaft liegen im Konflikt.

Der politische Konflikt um die jüngsten Ausschreitungen nach den Generation-Z-Protesten hat eine neue, heftige Dimension erreicht. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Christlich Soziale Union ( CSU) gehen nun offen und direkt gegen Verteidigungsminister Boris Pistorius vor. Auslöser dieser Eskalation ist eine kontroverse Debatte über das offizielle Täterbild, nachdem Pistorius die von Innenminister Alexander Dobrindt verwendete Bezeichnung "migrantische Chaoten" scharf kritisiert hatte.

Ermittlungen zeigen klare Täterstruktur

Die Frankfurter Staatsanwaltschaft liefert neue Daten, die die Argumentation der Kritikkräfte an Pistorius stützen. Nach neuesten Erkenntnissen der Ermittler in Frankfurt/Main besitzen über die Hälfte der Tatverdächtigen keinen deutschen Pass. In einigen Fällen steigt dieser Anteil sogar bis auf 75 Prozent. Diese statistische Grundlage bildet den Kern der aktuellen Auseinandersetzung zwischen der Exekutive und der Bundespolitik. Die Zahlen belegen eine klare Struktur in der Zusammensetzung der Gruppe, die für die gewalttätigen Ausschreitungen verantwortlich gemacht wird. Dies widerlegt implizit die Forderung nach einer pauschalen Herabstufung der Schwere des Ereignisses.

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GdP-Vize Roßkopf fordert Gelbe Karte

Andreas Roßkopf, der frisch gewählte GdP-Bundesvize, hat sich in einem Interview mit BILD deutlich positioniert. Er betont, dass die Zahlen aus Frankfurt und anderen Städten ein klares Täterbild zeichnen. Laut Roßkopf sind linksextreme Gruppen und Menschen mit migrantischem Hintergrund hier klar benannt. Er verlangt von der Politik, diese Realitäten nicht zu ignorieren. Der Gewerkschaftsführer spricht eine deutliche Warnung aus: Politischen Vertretern, die sich den Ermittlungsergebnissen vehement verschließen, müsse man nun die Gelbe Karte zeigen. Diese Formulierung unterstreicht die Dringlichkeit, die die Polizei gegenüber der Bundesregierung empfindet.

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CSU-General Huber warnt vor Realitätsverweigerung

Auch die CSU greift die Position von Verteidigungsminister Pistorius frontal an. CSU-Generalsekretär Martin Huber erklärt gegenüber BILD, man müsse die Realitäten erkennen und klar benennen. Nach seiner Auffassung hat der Großteil der Chaoten einen Migrationshintergrund. Wer dies bestreitet oder bewusst unerwähnt lässt, betreibt laut Huber gefährliche Realitätsverweigerung. Diese Aussage ist als direkter Konter auf die Kritik an Minister Dobrindt zu verstehen. Dobrindt hatte die spezifische Formulierung in der ZDF-Sendung Berlin Direkt verwendet, was Pistorius zu einer scharfen Abrechnung veranlasste. Die CSU hält jedoch an ihrer harten Rhetorik fest.

Politische Spaltung vertieft sich weiter

Die Ereignisse vom vergangenen Wochenende haben tiefe Risse in der politischen Landschaft Deutschlands aufgerissen. Auf der einen Seite steht die Forderung der GdP und CSU nach einer offenen Diskussion über den Migrationshintergrund der Gewalttäter. Auf der anderen Seite besteht die Ablehnung dieser Kategorisierung durch Minister Pistorius und Teile der SPD. Die Situation bleibt angespannt, während die Ermittlungen in Frankfurt/Main und anderen Städten fortgesetzt werden. Die öffentliche Wahrnehmung der Generation-Z-Proteste wird nun maßgeblich durch diese politische Auseinandersetzung geprägt. Die Konsequenzen für das weitere Vorgehen der Bundesregierung sind noch unklar, aber die Fronten sind verhärtet.