Er ist 4,6 Milliarden Jahre alt, stürzte vor 29.000 Jahren auf die Erde - aber wohin genau? Um den Fundort des größten und schwersten Meteoriten Deutschlands ist ein Rechtsstreit entbrannt.

Vor dem Landgericht Hof geht es um die Frage, wo ein bedeutender Meteorit gefunden wurde - in Issigau oder in Gattendorf? - Er ist 4,6 Milliarden Jahre alt, stürzte vor 29.000 Jahren auf die Erde - aber wohin genau?

Um den Fundort des größten und schwersten Meteoriten Deutschlands ist ein Rechtsstreit entbrannt. Wo er herkommt, ist erforscht, wie alt er ist, ebenso - aber unklar ist inzwischen, wo und wann Deutschlands größter und schwerster Meteorit entdeckt wurde. Diese Frage muss nun das Landgericht Hof klären - und zwar in einem Zivilverfahren an diesem Montag .

Advertisement

Bislang waren Experten und das Landesamt für Umwelt davon ausgegangen, dass der 136,4 Kilogramm schwere und 4,6 Milliarden Jahre alte Meteorit 2020 in Reitzenstein in der Gemeinde Issigau im Landkreis Hof gefunden wurde. Und zwar 2020 bei Baggerarbeiten auf einem privaten Grundstück. So beschreibt es das LfU in Publikationen zum Meteoriten. Aktuell äußert sich die Behörde wegen des Rechtsstreits nicht zu dem Thema.