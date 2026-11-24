Nach heftiger Kritik zieht die Berliner Linke-Fraktion Konsequenzen. Wie die Entscheidung zustande kam.

Dei 45-Jährige ist wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstritten. So geht es nun weiter für die Palästina-Aktivistin. Die wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt umstrittene Politikerin Vanessa Emde muss die Berliner Linke-Fraktion verlassen.

Wie geht es für sie nun weiter? Welche Rolle Vanessa Emde künftig in der Berliner Linke und in der Landespolitik spielen wird, ist noch offen. Ihre politische Karriere als Abgeordnete ist jedenfalls nicht zwangsläufig zu Ende. Die Linke hat sie aus der Fraktion ausgeschlossen, Emde bleibt aber weiter im Landesparlament und ebenso Parteimitglied.

Also read Meinung: Die Lage am Morgen - Linke gegen Linke

Auf ihr bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September gewonnenes Mandat zu verzichten, hat sie ausdrücklich abgelehnt. Für den Antrag des Fraktionsvorstands zum Ausschluss Emdes hatten zuvor 33 der 44 Abgeordneten gestimmt. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte den Ausschluss Emdes aus der Fraktion als eine Bedingung für das Zustandekommen einer rot-grün-roten Koalition genannt.

Ihren Ausschluss aus der Berliner Linke-Fraktion hat Emde heftig kritisiert.

Advertisement

„Die Entscheidung ist eine Zäsur für die Linke und hat gezeigt, dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist“, sagte sie. Sie habe in den vergangenen Tagen aber auch viel Solidarität erfahren.

„Und ich möchte den vielen Genossinnen, die vielleicht gerade mit sich ringen und überlegen, ob sie aus der Partei austreten wollen, sagen: Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren.

“ Auch künftig bekommt sie als Abgeordnete 8161 Euro pro Monat. Emde hat zum Beispiel die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen und zumindest in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen. Verlag nutzt Nacktbilder von Gisèle Pelicot für Werbezwecke - und findet das „unglücklich“ Dabei könnte sie die Politik der Linke kritisieren – nicht nur bei Themen mit Nahostbezug. Offen ist, ob sie rechtlich gegen den Fraktionsausschluss vorgehen und sich an den Landesverfassungsgerichtshof wenden wird.

Fraktionslose Abgeordnete sind keine Seltenheit. In der vergangenen Wahlperiode gab es im Berliner Landesparlament gleich zwei: Antonin Brousek trat aus der AfD aus und gehörte danach nicht mehr zur Fraktion. Alexander King verließ die Linke und wurde Mitglied im BSW, ohne zu einer Fraktion zu gehören. In der Wahlperiode davor gab es sogar vier Fraktionslose.

Advertisement

Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,