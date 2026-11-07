Streit um Omas gegen Rechts in hessischen Schulen und pädagogische Grenzen

In Hessen gibt es Konflikte über politische Initiativen in Schulen. Der Fall der Omas gegen Rechts zeigt die Herausforderungen bei politischer Bildung.

Eine intensive Debatte über die Grenzen zwischen legitimer politischer Bildung und unerwünschter Indoktrination tobt derzeit im hessischen Bildungssystem. Der Auslöser für diese grundsätzliche Auseinandersetzung ist ein konkreter Vorfall in der Region Hersfeld-Rotenburg, bei dem mehrere Schulen ihre Kooperation mit der linken Bürgerinitative Omas gegen Rechts vorerst ausgesetzt haben. Diese Entscheidung hat nicht nur lokal für Aufsehen gesorgt, sondern berührt ein weitreichendes Prinzip, wie Demokratieerziehung im Klassenzimmer gestaltet werden darf.

Konkreter Anlass und behördliche Reaktionen

Der Streit begann, als die Aktivisten der Omas gegen Rechts an zwei Grundschulen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg nach dem Motto Vorlesen für Toleranz und Vielfalt aus Kinderbüchern vorlasen. Zudem veranstalteten sie Ende März einen Projekttag für Neuntklässler der Gesamtschule Niederaula, der sich explizit den Themen Rechtsextremismus, Rassismus und Diskriminierung widmete. Nach der Veröffentlichung dieses Projekttages in der Lokalpresse ging eine anonyme Beschwerde beim Staatlichen Schulamt Bebra ein. In der Folge wurden weitere geplante Termine gestrichen, und auf einer Schulleiterkonferenz wurde offiziell vor einer Zusammenarbeit mit der Initiative gewarnt.

Also read Berliner Linke zieht gegen Giffey vor Gericht: Streit um Antisemitismus-Vorwurf

Das Staatliche Schulamt Bebra dementiert jedoch die Darstellung, man habe die Omas gegen Rechts generell aus den Schulen verbannt. Stattdessen werde lediglich auf geltende Rechtsvorschriften hingewiesen. Externe Initiativen seien zwar willkommen, um den Unterricht zu ergänzen, dürften sich jedoch nicht automatisch und unbefragt in den Schulalltag einschalten. Ein zentraler Leitsatz der Behörde fasst die Haltung zusammen: Die Schule selbst darf nicht zur unkommentierten Bühne politischer Mobilisierung werden.

Der Beutelsbacher Konsens als rechtlicher Kompass

Im Kern dreht sich die Diskussion um die interpretation des seit 1976 geltenden Beutelsbacher Konsens. Dieser bildet das Fundament der politischen Bildung in Deutschland und formuliert unter anderem das sogenannte Überwältigungsverbot. Dieses Gebot besagt, dass Schülerinnen und Schüler nicht im Sinne einer bestimmten politischen Position überrumpelt oder indoktriniert werden dürfen. Schulen sind daher verpflichtet, junge Menschen zu mündigen Demokraten zu erziehen, dürfen ihnen jedoch keine spezifische politische Meinung als einzig wahr vorschreiben.

Advertisement

Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass Schulen gegenüber Extremismus, Rassismus oder Angriffen auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung gleichgültig sein müssen. Sobald jedoch politische Initiativen wie die Omas gegen Rechts in den Unterricht eingeladen werden, entsteht eine komplexe pädagogische Situation. Die Schule muss sicherstellen, dass politischer Aktivismus und neutraler Unterricht klar voneinander getrennt bleiben. Es geht darum, kritische Denkfähigkeiten zu fördern, ohne die Schüler unter den Druck einer einseitigen Botschaft zu stellen.

Kontroverse Perspektiven und künftige Konsequenzen

Die hessischen Grünen sehen das Vorgehen der Behörden und Schulen kritisch und halten es für falsch. Der Bildungspolitiker Sascha Meier argumentiert, dass das Neutralitätsgebot nicht als Vorwand dienen dürfe, um demokratisches Engagement gegen Rechtsextremismus aus den Schulen herauszuhalten. Aus Sicht der Partei wird die strikte Abgrenzung als Hemmnis für notwendige Aufklärungsarbeit betrachtet. Die Vertreterin der Omas gegen Rechts in Bad Hersfeld, Ellen Sandrock-Becker, weist den Vorwurf politischer Einflussnahme ebenfalls zurück und betont, dass ihre Organisation nicht parteipolitisch organisiert sei.

Das Hessische Kultusministerium zieht eine klare Unterscheidung für zukünftige Kooperationen. Zivilgesellschaftliche Initiativen dürfen grundsätzlich als Unterrichtsgäste auftreten, jedoch unter strikten Auflagen. Die Lehrkraft muss dabei die pädagogische Führung behalten, alle Aussagen inhaltlich einordnen und dafür Sorge tragen, dass verschiedene gesellschaftliche und politische Sichtweisen im Unterricht zu Wort kommen. Jede einzelne Schule ist nun aufgefordert, im Einzelfall zu prüfen, ob der Einsatz einer externen Initiative rechtlich und pädagogisch vertretbar ist. Dieser Fall stellt somit eine wegweisende Entscheidung für den Umgang mit politischen Akteuren im Bildungsbereich in ganz Hessen dar.