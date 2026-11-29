Die FDP übt scharfe Kritik an dem von Arbeitsminister Hubertus Schweitzer vorgelegten Rentenentwurf und sieht darin keinen generationengerechten Kompromiss. Die SPD verteidigt den Plan als kluge Lösung, während die Koalition über die Finanzierungslücke bei der vorzeitigen Rente diskutiert.

) sagte im ARD-„Bericht aus Berlin“, es gebe „ordentlichen Nachbesserungsbedarf“. Der Entwurf sei „nichts, was generationengerecht ist und die Finanzierung der Rentenreform gewährleistet“.

Dagegen wirbt die SPD für eine Lösung auf Basis des vorliegenden Konzepts.

Advertisement

„Der Vorschlag ist ein kluger Kompromiss“, sagte der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil der „Rheinischen Post“. Schweitzer, der erst seit Mitte Oktober im Amt ist, hatte am Freitag einen Gesetzentwurf in die interne Abstimmung der Regierung gegeben. Im Blick steht dabei auch der größte Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern - die frühere Rente, die besonders langjährig versicherte Arbeitnehmer nach 45 Beitragsjahren ohne Abschläge bekommen können . Sie soll nach Schweitzers Entwurf im Kern bestehen bleiben.