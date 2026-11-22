Interner Konflikt zwischen CDU, CSU und SPD über das Nordische Modell. Während führende Politikerinnen ein Verbot fordern, bleiben Gegner skeptisch.

Ein intensiver politischer Dissens tobt derzeit in Deutschland bezüglich der Regulierung von Prostitution. Die zentrale Frage lautet, ob der Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe gestellt werden soll. Dieser Streit verläuft quer durch die großen Parteienfamilien, da sowohl führende Politikerinnen der Christlich Demokratischen Union (CDU) als auch der Sozialdemokratischen Partei (SPD) eine verschärfte Gesetzgebung anstreben. Das Ziel ist die Eindämmung von Menschenhandel und Zwangsprostitution durch eine Anwendung des sogenannten Nordischen Modells.

Diskurs über das Nordische Modell und Straftatbestände

Das Nordische Modell, das Schweden bereits im Jahr 1999 als erstes Land einführte, betrachtet den Kauf von Sex als Straftat, nicht der Verkauf durch die Prostituierten. Führende Figuren in der deutschen Politik argumentieren, dass diese Herangehensweise notwendig ist, um die Opfer zu schützen. Kanzleramtsministerin Nina Warken von der CDU, die zuvor als Gesundheitsministerin tätig war, betonte in ihren Äußerungen, dass in Deutschland hunderte von Frauen gezwängt würden, ihre Körper zu verkaufen. Diese Statistik verdeutlicht die Dringlichkeit, die aus Sicht der Befürworter besteht, sofortige gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, um strukturelle Ausbeutung zu verhindern.

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Positionen von Union, CSU und der Bundesregierung

Die Debatte ist innerhalb der Koalitionsfraktionen hochaktuell und kontrovers. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) prangerte Deutschland in der Vergangenheit als "Puff Europas" an und forderte eine fundamentale Wende in der Prostitutionspolitik. Mechthild Heil (CDU), die Chefin der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, erklärte gegenüber Medien, dass Prostitution eng mit Menschenhandel, Zwang, Gewalt, organisierter Kriminalität und Drogen verbunden sei. Sie appellierte daran, die Opfer dieser Verbrechen endlich angemessen zu schützen. Bei einem Treffen mit dem Bundeskanzler zeigte sich zudem, dass Friedrich Merz einen Verbündeten in der Forderung nach einem strengen Regelwerk findet, obwohl Markus Söder (CSU) dem Modell kritisch gegenübersteht. Ein Sprecher der Bundesregierung lehnte eine direkte Kommentierung der internen Beratungen ab.

Expertenkommission und möglicher Lösungsansatz

Trotz des politischen Drucks zeichnet sich ab, dass eine unabhängige Expertenkommission voraussichtlich kein umfassendes Sexkaufverbot empfehlen wird. Stattdessen schlagen die Fachleute eine Teilregulierung vor, die auf zwei konkrete Maßnahmen abzielt. Erstens soll das Mindestalter für Prostituierte von derzeitigen Standards auf 21 Jahre angehoben werden. Zweitens soll die Prostitution zukünftig nur noch in genehmigten Bordellen erlaubt sein. Dies würde bedeuten, dass der sogenannte Straßenstrich grundsätzlich verboten wird. Ausnahmen von diesem generellen Verbot könnten jedoch auf Antrag gewährt werden. Diese Kompromisslösung stellt einen deutlichen Einschnitt in die aktuelle liberale Prostitutionsgesetzgebung dar, die seit der Legalisierung im Jahr 2002 gilt.

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Kontroverse Debatten innerhalb der SPD-Fraktion

Auch in der Sozialdemokratischen Partei (SPD) brodelt es um die Frage der sexuellen Dienstleistungen. Prominente Befürworterinnen wie die Ex-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die Ex-Justizministerin Herta Däubler-Gmelin und die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Parteichefin Sigmar Gabriel (hinweis: Quelle nennt Ex-Parteichefin, hier kontextuell als Abgeordnete geführt) haben einen Protestbrief unterzeichnet, der eine sofortige Änderung der Gesetzeslage fordert. Ulla Schmidt erklärte, die liberale Prostitutionspolitik sei gescheitert und die Situation habe sich seit 2002 dramatisch verschlechtert. Sich selbst beschrieb sie als ursprünglich gegen das Nordische Modell eingestellt, nun aber überzeugt, dass die Chance auf eine grundlegende Reform nicht verpasst werden darf, angesichts der erbarmungswürdigen Schicksale vieler betroffener Frauen und Mädchen.

Gegengewicht und geplante parlamentarische Schritte

Gegen diese Forderungen nach einem Verbot von Sexkauf positioniert sich der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil. Er erklärte im Juni in der ARD-Sendung "Die Arena", dass er vom Nordischen Modell nicht überzeugt sei. Stattdessen plädiert er dafür, die Arbeitsbedingungen in der Sexarbeit durch bestehende Gesetze und strengere Kontrollen zu verbessern, anstatt die Branche pauschal zu verbieten. Dieser Konflikt hat dazu geführt, dass in der Gruppe der Frauen der CDU/CSU und bei der SPD bereits Pläne geschmiedet werden, einen Gruppenantrag vorzubereiten. Dieser Antrag zielt darauf ab, das Sexkaufverbot einzuführen und wird dann fraktionsübergreifend abgestimmt. Das Verfahren sieht eine Gewissensabstimmung vor, bei der die Abgeordneten unabhängig von der Parteilinie entscheiden können.