China fordert Japan auf, sich aus Streitigkeiten im Südchinesischen Meer herauszuhalten. Tokio baut seine Zusammenarbeit mit den Philippinen aus.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. China hat Japan aufgefordert, sich nicht in territoriale Streitigkeiten im Südchinesischen Meer einzumischen. Japan habe kein Recht, sich dazu zu äußern, sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Chen Xi, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Peking, wie „Wir fordern, dass Japan aufhört, in der Frage des Südchinesischen Meeres Unruhe zu stiften“, sagte Chen demnach.

Japan nutze angebliche Bedrohungen von außen, um die Sorgen in der Region zu verstärken, militärische Blöcke zu bilden und seine Präsenz im Südchinesischen Meer auszubauen, fügte er hinzu. Hintergrund der Äußerung sind laut Reuters Ankündigungen aus Japan, den Philippinen Radarsysteme und Drohnen zur Überwachung ihrer Küstengebiete zu liefern. Die beiden Länder sind formelle Verbündete der USA und haben laut dem Bericht ihre Verteidigungszusammenarbeit angesichts der Spannungen mit China verstärkt.

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Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, unterzeichneten Japan und die Philippinen Anfang November ein Abkommen über die Lieferung eines Radarsystems und unbemannten Fluggeräten im Wert von 4,3 Milliarden Yen, umgerechnet rund 24,6 Millionen Euro.zwischen chinesischen und philippinischen Küstenwachschiffen. Reuters zufolge beansprucht China nahezu das gesamte Südchinesische Meer. Die Ansprüche überschneiden sich jedoch mit denen der Philippinen, Vietnams, Malaysias, Bruneis und Taiwans. Die USA und ihre Verbündeten sowie Partner haben wiederholt Besorgnis über die Lage im Südchinesischen Meer geäußert, wie Reuters berichtet.