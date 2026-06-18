Streit um Waffenrecht: Bundesländer streiten über Waffenrecht, BKA drängt auf Schärferegeln, aber Bund tritt auf die Bremse

Die Innenminister der Länder streiten über das Waffenrecht. Einige Länder wollen das Waffengesetz deutlich verschärfen, aber der Bund tritt auf die Bremse. Grund: Kanzler Friedrich Merz und Innenminister Alexander Dobrindt haben in der Opposition ein Ende der "Symbolpolitik" und weniger Bürokratie für legale Waffenbesitzer (u.a. Jäger) versprochen. BILD weiß: Getrieben vom BKA sowie von den Städten Hamburg und Berlin werden neben anderen Maßnahmen deutlich schärfere Regeln für sogenannte Schreckschusswaffen diskutiert.

Die Innenminister der Länder streiten über das Waffenrecht ! Einige Länder wollen das Waffengesetz deutlich verschärfen, auch das Bundeskriminalamt (BKA) macht hier gewaltig Druck, doch der Bund tritt auf die Bremse.

Grund: Kanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Innenminister Alexander Dobrindt (56, CSU) haben in der Opposition ein Ende der „Symbolpolitik“ und weniger Bürokratie für legale Waffenbesitzer (u.a. Jäger) versprochen. Wertet dafür die Vorschläge von über 70 Lobbygruppen, Verbänden, Parteien und den Bundesländern aus – angeblich ergebnisoffen. Doch BILD weiß: Getrieben vom BKA sowie von den Städten Hamburg und Berlin werden neben anderen Maßnahmen deutlich schärfere Regeln für sogenannte Schreckschusswaffen diskutiert.

Bislang dürfen Volljährige "SRS"-Waffen (meint: Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen) ohne Hürden kaufen und besitzen. Wer sie in der Öffentlichkeit führen will, braucht den "Kleinen Waffenschein". Paradox: Damit schießen dürfen die Besitzer nicht. Auch nicht an Silvester.

Das ist streng verboten! Schießen darf man damit nur auf Schießständen (Ausnahme: Notwehr). Diese Regeln gehen Hamburg und Berlin nicht weit genug! Denn: In beiden Städten eskaliert rund um Silvester regelmäßig die Lage.

Dort schießen Böller-Chaoten mit Signalraketen aus Schreckschusswaffen rücksichtslos auf die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr. Beide Länder fordern: Wer eine Schreckschusswaffe besitzt oder eine solche Waffe zum ersten Mal kaufen will, soll künftig in beiden Fällen einen Kleinen Waffenschein beantragen müssen. Das klingt harmlos. Aber: Davon wären potenziell Millionen von Deutschen betroffen!

Denn auf BILD-Nachfrage schätzt der Bundesverband zivile Legalwaffen: In Deutschland befinden sich bis zu 20 Millionen Schreckschusswaffen im Privatbesitz von 12 Millionen Bundesbürgern. Nur die wenigsten besitzen einen Kleinen Waffenschein. Denn: Ende März 2026 waren das laut dem Nationalen Waffenregister 915.506 Personen. Ihre Zahl hat sich seit 2015 gut verdreifacht





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