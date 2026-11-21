Initiative Schwarze Menschen in Deutschland kritisiert weiterhin Namen wie Lumumba für Weihnachtsmarktgetränke. Tahir Della fordert diskriminierungskritische Standards und hinterfragung von Traditionen seit 2023.

Die jährliche Debatte um die Benennung von Weihnachtsmarktgetränken mit alcoholischem Zusatzt hat in Deutschland erneut an Schärfe gewonnen. Der zentrale Konfliktpunkt ist dabei die Frage, ob Abwandlungen des Namens Lumumba als zynisch oder rassistisch empfunden werden. Diese kontroverse Diskussion begann bereits im Jahr 2023, als sich die Bezeichnung für das beliebte warmes Getränk mit Schuss in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rückte.

Historischer Hintergrund und politische Kritik

Der Name des beliebten Weihnachtsmarktgetränks Lumumba wird in der Kritik explizit mit Patrice Émery Lumumba in Verbindung gebracht, der von 1925 bis 1961 lebte. Der afrikanische Freiheitskämpfer und erste Premierminister des unabhängigen Kongo wurde im Jahr 1961 erschossen. Linke Kritiker wittern in der Verwendung seines Namens für ein alkoholhaltiges Genussmittel eine ernste historische Trivialisierung.

Also read Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Londoner Weihnachtsmarkt mit Kindern

Tahir Della vom Vorstand der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland äußert sich dazu eindeutig, dass es sich um keine harmlose Tradition handelt. Er argumentiert, dass die Bezeichnung die historische Bedeutung von Lumumba trivialisiere und eine Schwarze Persönlichkeit auf eine bloße Konsumware reduziere. Diese Position steht im Mittelpunkt der aktuellen Forderungen, die über den reinen Namensstreit hinausgehen.

Reaktion der Standbetreiber und Ausweichmanöver

Nachdem sich viele Städte in Deutschland bereits aktiv gegen den Namen Lumumba entschieden haben, bleibt die Debatte an den Ständen lebendig. Nach einem Militärputsch wurde Patrice Lumumba im Januar 1961 erschossen, ein historischer Fakt, der für die Kritiker die Gewichtigkeit des Namens unterstreicht. Kommunen oder Standbetreibern wurde nahegelegt, darauf zu verzichten, und die meisten Anbieter folgten dieser Bitte.

Advertisement

Doch damit war der Streit noch lange nicht von der Theke vertrieben. Einige Standbetreiber experimentierten mit kreativen Ausweichmanövern, indem sie den Namen kurzerhand leicht veränderten. Aus Sicht der Initiative ist dies jedoch keine Lösung. Della bestätigt, dass auch solche Abwandlungen abgelehnt werden, da sie vielmehr den Unwillen bestätigten, von diesen als rassistisch empfundenen Bezeichnungen Abstand zu nehmen.

Forderungen an Kommunen und Gesellschaft

Die Forderungen der Initiative gehen weit über die einfachen Namensschilder an den Buden hinaus. Kommunen und Veranstalter sollen diskriminierungskritische Standards entwickeln und implementieren, um solche Kontroversen in Zukunft zu verhindern. Tahir Della betont, dass man sich, selbst wenn keine rassistische Absicht hinter dem Namen stecke, über die Wirkung der eigenen Sprache nachdenken müsse.

Dabei richtet sich der Appell nicht nur an die Wirtschaft, sondern auch an die Besucher der Weihnachtsmärkte. Diese sollen vermeintlich harmlose Traditionen kritisch hinterfragen und sich auf den Prozess der Veränderung einlassen. Della führt aus, dass eine Gesellschaft, die Vielfalt und Respekt ernst nimmt, auch bereit sein muss, Traditionen zu verändern, um diskriminierende Elemente aus dem öffentlichen Raum zu entfernen.