Streit um Zugverspätung eskaliert: Lokführer in Regionalbahn angegriffen

In einer Regionalbahn in Baden-Württemberg ist ein Streit über eine Zugverspätung eskaliert. Ein Mann attackierte den Lokführer, nachdem dieser ihn per Durchsage "bloßgestellt" haben soll. Der Täter flüchtete, die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Erneut kam es in einer Regionalbahn zu einem gewalttätigen Angriff , diesmal ausgelöst durch einen Streit über eine Zugverspätung . Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am frühen Morgen am Bahnhof Wyhlen.

Ein bislang unbekannter Mann stieg gegen 6.45 Uhr in den Zug ein und blockierte mehrfach die Türen, was zu einer Verzögerung führte. Am Endbahnhof Rheinfelden im Landkreis Lörrach verließ der Mann den Zug zunächst, kehrte aber zurück, um den Lokführer zur Rede zu stellen. Es entwickelte sich ein lautes Wortgefecht. Als der Bahnmitarbeiter den Mann aus dem Zug drängen wollte, eskalierte die Situation: Der Verdächtige schlug dem Lokführer ins Gesicht, würgte ihn und warf ihn über den Bahnsteig.

Anschließend flüchtete er. Die Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der Täter wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, mit blonden Haaren, beigefarbenem Pullover und schwarzer Hose.

Zudem führte er ein kleines schwarzes Fahrrad mit sich. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07628/8059-0 erbeten





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