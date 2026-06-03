Streit zwischen Aleks Petrovic und Chase DeMoor eskaliert: Handschlag und heftige Vorwürfe

Die Boxer Aleks Petrovic und Chase DeMoor treffen am Samstag im Hauptkampf von Fame Fighting International aufeinander. Sie liefern sich einen Schlagabtausch auf Instagram und treffen nun persönlich aufeinander. Vor dem Kampf gab es heftige Vorwürfe und Handschläge.

Die Stimmung zwischen diesen beiden Promiklopper wird immer angespannter! Am Mittwochabend lag Spannung in der Luft, als Aleks Petrovic (35) und Chase DeMoor (29) erstmals persönlich aufeinandertrafen.

Die beiden Boxer treffen am Samstag (ab 18 Uhr/live bei BILD) im Hauptkampf von Fame Fighting International aufeinander. Seit Wochen liefern sich Aleks und Chase auf Instagram einen Schlagabtausch – und der ging jetzt auch von Angesicht zu Angesicht in die nächste Runde. Beim 1. Face-off im Anschluss an die Presserunde streckte DeMoor seinem Kontrahenten die Hand entgegen.

Petrovic täuschte an, fuhr sich dann aber locker durch die Haare. Lässig? Oder peinlich? Immerhin: Am Ende gab es den Handschlag doch noch.

Zur Sicherheit zerrten zwei Sicherheitsmitarbeiter Aleks und Chase auseinander. Zuvor beschwerte sich Petrovic über die Sticheleien und sagte: „Ich finde es einfach nur erbärmlich.

“ Gleichzeitig zeigte er sich selbstkritisch und betonte: „Ich habe dazugelernt. “ Ob damit jetzt Ruhe einkehrt? Wohl eher nicht. Bevor die Pressekonferenz endete, griff Aleks noch einmal zum Mikrofon – und präsentierte ein ganz besonderes Geschenk für seinen Rivalen: ein Kinderbuch





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