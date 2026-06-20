Streit zwischen Meloni und Trump eskaliert: Zeitung belästigt US-Präsidenten mit derben Beleidigung

Der Streit zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Donald Trump eskaliert weiter. Eine rechtskonservative italienische Zeitung belästigt den US-Präsidenten mit einer derben Beleidigung auf seiner Titelseite.

Der Streit zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (49) und Donald Trump (80) eskaliert weiter. Nach Trumps abfälligen Äußerungen über ein angeblich von Meloni erbetteltes Foto greift nun eine rechtskonservative italienische Zeitung den US-Präsidenten auf ihrer Titelseite mit einer derben Beleidigung an.

Italiener gelten als emotional, national verbunden – und charmant. Zumindest die letzte Zuschreibung haben die Macher der italienischen Zeitung „Libero“ über Bord geworfen.

"Trump è un Coglione" schreibt das Blatt in seiner Samstagausgabe, was auf Deutsch so viel heißt wie: Trump ist ein Vollidiot! Je nach Kontext gibt es sogar noch derbere Übersetzungen.

"Libero" ist ein landesweit bekanntes Boulevardblatt, bekannt für bissige Kommentare und Attacken auf den linken Mainstream – oder eben Politiker, die die Ministerpräsidentin öffentlich demütigen. "Tut mir leid, das zu sagen, aber ich finde keinen anderen Ausdruck dafür – und vielleicht gibt es auch keinen: Donaldist ein Vollidiot. Punkt. Es hat keinen Sinn, Umschreibungen zu machen oder es politisch zu verklausulieren", schreibt der frühere Chefredakteur und heutige Autor Alessandro Sallusti (69).

Wichtig zu wissen: Es handelt sich um einen Kommentar – der darf deutlicher sein als ein Nachrichtenartikel. Und der stark rechtskonservative Sallusti reizt diesen Spielraum genüsslich aus.

"Nur ein Vollidiot konnte alles mit einer so gewaltigen Lüge ruinieren, dass sie schon lächerlich wirkt", schreibt er über die zuletzt wieder verbesserten Beziehungen zwischen Italien und den". Weiter: "Ich hätte keines gemacht, aber sie tat mir leid. Meloni reagierte mit einem Wut-Video: "Ich bin schockiert über Trumps völlig erfundene Worte. Und: "Man sollte bedenken: Ich und Italien betteln nie.

Meloni würde Trump nicht mal um ein Selfie anbetteln, wenn sie betrunken wäre", stimmt Alessandro Sallusti zu. Warum könnte Trump die Behauptung aufgestellt haben? Die Antwort finde sich in der Bedeutung des Wortes "Coglione", schreibt Sallusti.

"Eine unfähige, dumme Person, die mit wenig Verstand handelt", so der Journalist





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