Streit zwischen Microsoft und Chaotic Eclipse eskaliert

Der Konflikt zwischen dem Sicherheitsforscher Chaotic Eclipse und Microsoft ist in den vergangenen Monaten immer mehr eskaliert. Nach mehreren Veröffentlichungen von Sicherheitslücken in Windows 11 zog Microsoft nun Konsequenzen und sperrte den GitHub-Account des Forschers.

Der Streit zwischen Microsoft und dem unter dem Namen Chaotic Eclipse auftretenden Sicherheitsforscher wird immer härter. In den vergangenen Monaten hatte der Experte wiederholt Sicherheitslücken in Windows 11 öffentlich gemacht.

Nach mehreren Veröffentlichungen zog Microsoft nun Konsequenzen und sperrte den GitHub-Account des Forschers. Dort hatte Chaotic Eclipse Programme bereitgestellt, mit denen die gemeldeten Schwachstellen nachvollzogen werden konnten. Als möglicher Auslöser gilt die Sicherheitslücke YellowKey, die Chaotic Eclipse nach den bereits bekannten Schwachstellen BlueHammer und RedSun veröffentlicht hatte. Die Lücke soll es ermöglichen, die BitLocker-Verschlüsselung zu umgehen und Zugriff auf Windows-Systemlaufwerke zu erhalten.

Die Schwachstelle erhielt eine Bewertung von 7,5 auf der Skala von 1 bis 10. Die Plattform gehört seit 2018 zu Microsoft und wird von Entwicklern genutzt, um Programmcode zu speichern und zu teilen. Dort veröffentlichte der Forscher auch funktionierende Programme zu den entdeckten Sicherheitslücken. Genau das birgt nach Ansicht vieler Beobachter Risiken, weil Kriminelle solche Werkzeuge missbrauchen könnten.

Gleichzeitig steigt dadurch der Druck auf Microsoft, gemeldete Probleme schneller zu beheben. Zuletzt hatte Chaotic Eclipse nach eigenen Angaben sogar ein Schlupfloch nachgewiesen, das Microsoft bereits vor Jahren geschlossen haben wollte. Nach der Sperrung erhob der Forscher schwere Vorwürfe gegen den Konzern. In einem Beitrag spricht die Person von Diffamierung.

Zudem sei ihr bereits der Zugang zum Microsoft Security Response Center gesperrt worden. Auch ein direkter Austausch mit Microsoft habe nicht stattgefunden. In einem weiteren Beitrag schrieb Chaotic Eclipse: Microsoft hält mich immer noch in Ketten - das geht schon seit Jahren so, und ich kann einfach nicht länger schweigen. Gleichzeitig kündigte der Forscher für den 14. Juli 2026 eine große, markerschütternde Aktion an





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