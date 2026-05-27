Streit zwischen Noel Futkeu und Ben Hüning nach Relegationsspiel

Der Verteidiger von Rot-Weiss Essen, Ben Hüning, kritisiert den Angreifer von SpVgg Greuther Fürth, Noel Futkeu, für sein Verhalten im Relegationsspiel.

Nachdem sich die SpVgg Greuther Fürth in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen den Klassenerhalt gesichert hatten, offenbarte sich ein Streit zwischen dem Fürther Noel Futkeu und dem Essener Ben Hüning .

Der Frust bei Ben Hüning war tief, als er sich auf die Aktionen von Noel Futkeu konzentrierte. Der Verteidiger von Rot-Weiss Essen warf vor allem Fürths Angreifer Noel Futkeu vor, dass dieser am Dienstagabend einen Schritt zu weit gegangen sei. Nach seinem 1:0-Tor habe er unnötig provoziert. Für Hüning war das Verhalten von Futkeu 'komplett daneben, komplett lächerlich, das geht einfach nicht'.

Er nannte es 'unsportlich' und betonte, dass Gegenseitiger Respekt im Fußball 'immer nötig und wichtig' sei. Offenbar hatte Futkeu nach seinem Führungstreffer zum 1:0 Hüning etwas entgegengerufen. Daraufhin war er an der Essener Bank entlanggelaufen. Hüning sagte, dass sie sich ein 'super Duell, ein hartes Duell' geliefert hatten.

Er wollte nicht zu viel über seinen Kontrahenten sagen, da er nicht 'auf ihn eingehen' wolle.

'Wir haben gewonnen, Klassenerhalt, fertig', sagte er. 'Er weiß genau, was er im Hinspiel gemacht hat. Die wissen genau, was sie im Hinspiel gemacht haben. Mehr brauche ich nicht sagen.

' Das Rückspiel war eine hitzige Angelegenheit. Nach Abpfiff kam es zu einer Rudelbildung, in die unter anderem Essens Ruben Reisig verwickelt war





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