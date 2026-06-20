Streit zwischen Trump und Meloni eskaliert

US-Präsident Donald Trump greift Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni an. Der Streit um ein gemeinsames Selfie beim G7-Gipfel in Frankreich eskaliert weiter.

US-Präsident Donald Trump greift Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni an. Der Streit um ein gemeinsames Selfie beim G7-Gipfel in Frankreich eskaliert weiter. Trump behauptet, Meloni habe ihn immer wieder darum gebeten, mit ihr fotografiert zu werden.

Meloni hatte diese Behauptungen bereits zurückgewiesen und ist nun stinksauer. Sie und Italien würden niemals um etwas betteln. Trumps Aussagen sind Teil eines größeren Konflikts zwischen den USA und Italien. Der Streit um die Atomwaffenentwicklung des Iran ist ein weiterer Punkt, der zwischen den beiden Ländern auseinandergeht.

Die Vereinigten Staaten haben den Iran militärisch besiegt, während Italien versucht, seine Beziehungen zu den USA zu verbessern. Trumps Aussagen sind ein Schlag gegen Melonis Umfragewerte und könnten ihre Position innerhalb der italienischen Regierung schwächen. Der italienische Außenminister hat seine Reise in die USA abgesagt, als Reaktion auf den Streit. Die Aussichten auf eine Aussöhnung zwischen Trump und Meloni stehen eher schlecht





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