Streit zwischen Trump und Meloni eskaliert - Italien sagt US-Reise ab

Nach einem angeblichen Interview-Eklat mit US-Präsident Trump zieht Italien diplomatische Konsequenzen. Ministerpräsidentin Meloni wehrt sich gegen Vorwürfe, sie habe um ein Foto gebettelt.

Die jüngste Eskalation zwischen US-Präsident Donald Trump und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat zu einer handfesten diplomatischen Krise geführt. Auslöser ist ein angebliches Telefoninterview Trump s mit dem italienischen Sender La7, in dem er laut Übersetzung behauptete, Meloni habe ihn auf dem G7-Gipfel in Évian geradezu angefleht, ein gemeinsames Foto zu machen.

Trump soll gesagt haben: Ich hätte keines gemacht, aber sie tat mir leid. Ob die Aussage tatsächlich so fiel oder ein Übersetzungsfehler vorliegt, bleibt unklar, da nur die synchronisierte Version ausgestrahlt wurde. Meloni reagierte umgehend mit einem scharf formulierten Video, in dem sie Trumps Worte als völlig erfunden bezeichnete. Sie fügte sarkastisch hinzu, es tue ihr leid, dass Trump nicht dieselbe Entschlossenheit gegenüber den Feinden des Westens zeige. und betonte: Man sollte bedenken: Ich und Italien betteln nie.

Die Angelegenheit eskalierte weiter, als Italiens Außenminister Antonio Tajani seine für die kommende Woche geplante USA-Reise absagte. Auf der Plattform X begründete er diesen Schritt mit den schwerwiegenden und beleidigenden Kommentaren Trumps, die nicht nur ihn persönlich, sondern ganz Italien beleidigt hätten. Damit zieht Italien eine klare diplomatische Konsequenz aus dem verbalen Schlagabtausch.

Der Vorfall steht im krassen Gegensatz zur noch wenige Tage zuvor zur Schau gestellten Harmonie: Beim G7-Gipfel in Évian hatten Trump und Meloni demonstrativ einträchtig auf einem Sofa nebeneinander gesessen und über die Einheit des Westens gesprochen. Meloni selbst hatte das Klima des Gipfels als sehr positiv bezeichnet. Der nun ausgebrochene Konflikt ist jedoch nicht völlig überraschend. Trump und Meloni galten lange als konservatives Traumpaar unter den Regierungschefs, und Meloni war 2025 sogar das einzige europäische Regierungsoberhaupt bei Trumps Amtseinführung.

Doch in den vergangenen Monaten hatten sich die Spannungen zwischen beiden Ländern verschärft, insbesondere durch den Iran-Konflikt. Italien verweigerte den USA die Nutzung seiner Militärstützpunkte für Angriffe auf den Iran, woraufhin Trump Meloni mangelnden Mut vorwarf. Der aktuelle Eklat zeigt, wie brüchig das einst so enge Verhältnis zwischen den beiden Politikern geworden ist. In Rom herrscht Empörung, und die Absage der US-Reise durch Tajani ist ein deutliches Signal, dass Italien nicht gewillt ist, Beleidigungen hinzunehmen.

Der Streit könnte weitreichende Folgen für die transatlantischen Beziehungen haben und die Zusammenarbeit in Fragen wie der Iran-Politik weiter erschweren





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