Streitende Männer: Schusswechsel zwischen Polizei und beteiligten Person nach tödlichem Tatort

Ein tödliches Körperverletzungskomplott zwischen zwei Männern im Frankfurter Nordend unfolds.

Ein Streit zwischen zwei Männern endete am Donnerstagabend im Frankfurter Nordend tödlich. Die Polizei fand einen schwerst verletzten Mann vor, der noch am Tatort starb.

Stunden später eskalierte die Situation erneut, und die Polizei musste schießen. Die Notrufe der Frankfurter Polizei und des Hessischen Landeskriminalamts gingen am Abend gegen 18.15 Uhr ein, nachdem gemeldet wurde, dass es mehrere Personen und einen schweren Tatort gegeben hatte. Die Polizisten trafen am Einsatzort in der Zeißelstraße einen der beiden beteiligten Männer schwer verletzt vor, vermutlich mit einem scharfen Gegenstand zum Einsatz gekommen. Dieser Mann starb noch in der Wohnung.

Es gab offenbar eine erneute Konfrontation zwischen der zweiten beteiligten Person und der Polizei. Wie oft geschossen wurde, teilte die Polizei bisher nicht mit. Die zweite Person wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen werden jetzt aufgenommen. Der Ort des Geschehens wurde abgesperrt, und Spurensicherer waren vor Ort





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