Der 53-jährige Schafhalter Stefan aus Oberfranken schockiert die Kandidatinnen Sandra und Sarah mit strikten Glaubensregeln und einem Verbot von Intimität vor der Hochzeit.

Der streng gläubige Landwirt Stefan (53) aus dem Landkreis Oberfranken hat die Erwartungen der Bewerberinnen auf den Hof völlig über den Haufen geworfen. Am Dienstagabend begann die sogenannte Hofwoche mit dem klaren Statement, dass er als praktizierender Katholik auf Sex vor der Ehe verzichtet. Diese Information traf die beiden Single-Kandidatinnen Sandra (55) und Sarah (48) wie ein Schlag, da sie diese Einschränkung zunächst nicht erwartet hatten.

Religiöse Führung im Alltag

Schon während des Scheunenfestes hatten die Frauen bemerkt, dass Stefan seinen Glauben täglich durch das Gebet leben will. Doch die visuelle Umsetzung seiner Frömmigkeit im Wohnbereich ging weit über das Normale hinaus. Bei der Führung durch das Anwesen fielen den Besucherinnen sofort die zahlreichen religiösen Objekte auf, die das Ehepaar im Auge behalten sollte.

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In jedem einzelnen Raum des Hauses hat der Oberbayer Heiligenfiguren aufgestellt. Zudem hängen an den Wänden durchgehend Holzkreuze. Die Schulleiterin Sandra reagierte zunächst noch mit Staunen auf diese sichtbaren Zeichen des Glaubens. Ihre Nebenbuhlerin Sarah hingegen äußerte im direkten Interview, dass ihr diese Demonstration etwas zu viel sei.

Schlafzimmer ohne Ehebett

Den größten Unmut rief schließlich der Blick in das Schlafzimmer hervor. Die Erwartung eines Doppelbetts für potenzielle Paarbildung wurde enttäuscht. Stattdessen steht dort ein schmales Einzelbett, über dem ein überdimensionales Kruzifix an der Wand thront. Stefan begründet diese选择 mit seiner langjährigen Single-Zeit.

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Der 53-Jährige, der seit zwei Jahren allein lebt, erklärte den Damen: Das sei für ihn ausreichend. Er fühle sich schön allein mit seinem Jesus, der über ihn wache, während er schlafe. Diese Aufstellung stamme noch direkt aus seiner Kindheit. Sarah merkte spitz an, dass das Bett für zwei Personen sicher sehr eng werden würde.

Verbot der Intimität vor der Trauung

Der eigentliche Schock folgte daraufhin, als Stefan seine Haltung zur körperlichen Intimität offenlegte. Er klärte die Frauen direkt auf: Vor der Ehe sei Sex nach seiner Auffassung nicht erlaubt. Begründet wurde dies mit den Lehren des katholischen Glaubens. Die Reaktion bei Sarah fiel ungläubig aus. Sie fragte nach, ob Stefan es ernst meine.

Auch Sandra hakte nach, um sicherzustellen, dass es wirklich um kein Sexualleben vor der Hochzeit gehe. Stefan bekräftigte erneut, dass die kirchliche Lehre dies so vorsieht. Nach der ersten Verwirrung konnte sich die Schulleiterin sogar mit diesem Gedanken anfreunden. Sie erklärte im Interview, dass für sie eine Partnerschaft ohne Sex vor der Ehe grundsätzlich infrage komme.