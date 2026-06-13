Stress um das Altern: Sternzeichen und ihre Kampfansätze

Die Zeit vergeht unaufhaltsam, aber einige Menschen kämpfen mit dem Altern. Sternzeichen wie der Schütze, der Löwe und der Zwilling haben eigene Kampfansätze, um sich nicht zu altern. Andere Sternzeichen, wie der Krebs und der Wassermann, akzeptieren Warnsignale und schonen ihren Körper.

Die Zeit vergeht unaufhaltsam, auch wenn sich drei Sternzeichen sich wünschen, nicht zu altern. Einige Menschen lernen mit dieser Tatsache zurechtzukommen und finden in jeder Lebensphase etwas zu gewinnen.

Andere wiederum geraten bereits an ihrem zwanzigsten Geburtstag in Panik, da sie nicht akzeptieren können, dass sich immer mehr Spuren des Alters zeigen. Einige Menschen verzweifeln, um immer jung zu bleiben, leben ihr Leben wie eine Kerze, die an beiden Enden zugleich brennt. Andere Sternzeichen akzeptieren Warnsignale und schonen ihren Körper, während der Schütze jedoch weitermacht, bis die Gesundheit ernsthaft Schaden genommen hat.

Auch das Sternzeichen Zwilling hat Probleme mit dem Alter, da er bis zum Lebensende geistig aktiv und an Neuerungen interessiert ist. Er sucht nach jungen Menschen, um sich nicht konservativer zu entwickeln. Doch irgendwann kommt auch der Zwilling in ein Alter, in dem ihn die junge Generation nicht mehr wie einen Gleichaltrigen akzeptiert, egal, wie geistig rege er noch ist. Einige Menschen, wie der Löwe, haben sogar mehr Angst vor dem Alter als die meisten anderen seiner Zeitgenossen.

Sie bekämpfen die Spuren des körperlichen Verfalls mit allerlei Salben und Tinkturen und besuchen oft regelmäßig den Schönheitschirurgen





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