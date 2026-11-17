Der niedersächsische Versorger EWE warnt vor zehn Jahren Verzögerung bei Netzausbau. Das lähmt Rechenzentren und Industrie und droht der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zuzufügen.

Die deutsche Wirtschaft steht vor der akuten Gefahr eines langfristigen Strom-Notstand s, der durch den schleppenden Netzausbau verschärft wird. Energieunternehmen warnen zunehmend davor, dass neue Rechenzentren und moderne Industrieanlagen nicht mehr wie geplant an das Stromnetz angebunden werden können. In vielen Regionen herrscht bereits jetzt Unsicherheit bezüglich der Versorgungssicherheit, was zu einer Lähmung der industriellen Produktion führen könnte und der gesamten Volkswirtschaft ein Jahrzehnt des Stillstands bescheren würde.

EWE Netz sendet drastische Warnung an Kommunen

Das niedersächsische Energieunternehmen EWE Netz aus Oldenburg hat eine alarmierende Mitteilung an alle Bürgermeister und Landräte in seinem Versorgungsgebiet gesendet. Das interne Schreiben, das der Zeitung Handelsblatt vorliegt, macht deutlich, dass zahlreiche Stromanschlüsse derzeit entweder gar nicht oder nur mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen realisiert werden können. Der Aufbau neuer Netzkapazitäten sei ein Prozess, der mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen wird, was massive Probleme für die lokale Wirtschaft bedeutet.

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Kapazitätsengpässe bremsen industrielle Investitionen

In der Region Baden sind die Auswirkungen der Engpässe bereits jetzt messbar. Nach Recherchen des Handelsblatts können dort keine Lasten mit mehr als einem Megawatt neu an das Netz angeschlossen werden. Selbst für kleinere Projekte wie einen größeren Supermarkt oder einen kleineren Ladepark für Elektrofahrzeuge stehen derzeit keine neuen Anschlüsse mit mehr als 1,5 Megavoltampere zur Verfügung. Diese Lücke macht sich besonders in Regionen bemerkbar, die ihren Energiebedarf bisher über Gas deckten und nun auf Elektromobilität und digitale Infrastruktur setzen.

Führungspersönlichkeiten klagen über fehlende Infrastruktur

Torsten Maus, der CEO von EWE, betonte in einem Interview mit dem Handelsblatt, dass die Stromnetzengpässe für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu einem zentralen Problem werden. Auch andere große Konzerne berichten von ähnlichen Hürden. Der Klebestreifen-Hersteller Tesa klagt öffentlich über fehlende Netzkapazitäten an seinen wichtigsten Produktionsstandorten in Hamburg und Offenburg in Baden-Württemberg. In Nordrhein-Westfalen stockt der Ausbau eines Gewerbeparks in Rommerskirchen, da der Netzbetreiber eine zuverlässige Stromversorgung erst ab Mitte der 2030er Jahre sicherstellen kann.

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Unvorhersehbare Nachfrage durch Energiewende und Digitalisierung

Ein zentrales Problem ist, dass die Politik und die Netzbetreiber die steigende Stromnachfrage seit dem Wandel hin zu erneuerbaren Energien unterschätzt haben. Agnes Heftberger, die Deutschland-Chefin von Microsoft, äußerte sich in einer Rede irritiert über die Situation in Deutschland. Sie kritisierte, dass das Land zwar an der digitalen Spitze mitspielen wolle, aber Netzanschlüsse erst in twenty Jahren verfügbar sein könnten. Dies zeigt die Diskrepanz zwischen politischem Anspruch und technischer Realität auf.

Bürokratie und Planfeststellungsverfahren als Hauptverursacher

Die Hauptursache für die Verzögerungen liegt in einer lähmenden Bürokratie und komplexen Planungsverfahren. Eine Sprecherin eines großen Energieriesen, der Netzbetreiber und Stadtwerke vertrat die Ansicht, dass sich die Nachfrage nach Netzanschlüssen seit 2020 in einer Geschwindigkeit und Größenordnung entwickelt habe, die niemand seriös vorhersehen konnte. Torsten Maus führte aus, dass bereits die Verstärkung einer bestehenden Stromtrasse ein langwieriges Planfeststellungsverfahren auslösen kann. Eine Vereinfachung dieser Prozesse wäre notwendig, um die drohende wirtschaftliche Lähmung abzuwenden.