Im internationalen Vergleich bleibt Energie für die deutsche Industrie teuer. Gelingt es der Politik, diesen massiven Wettbewerbsnachteil zu beseitigen? Was aktuelle Zahlen verraten.

Die Strompreise für industrielle Großverbraucher in Deutschland lagen 2025 bei 14 Cent je Kilowattstunde und damit etwa 18 Prozent über dem EU-Durchschnitt von 12 Cent.

Bei Gaspreisen zahlen Unternehmen mit sehr hohem Verbrauch in Deutschland rund 18 Prozent mehr als der EU-Durchschnitt, während die Preise in den USA bei etwa zwei Cent je Kilowattstunde liegen. Grüner Wasserstoff soll langfristig günstiger werden; günstige Importoptionen aus Dänemark, den Niederlanden und Nordafrika könnten Produktionskosten senken, während blauem Wasserstoff wegen steigender Erdgaspreise höhere Kosten drohen.zahlt nach wie vor deutlich mehr für Strom als internationale Wettbewerber.

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Das geht aus einer bislang unveröffentlichten Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Auftraggeber ist die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft . Demnach lagen die Strompreise für industrielle Großverbraucher im Jahr 2025 bei 14 Cent je Kilowattstunde. Das sind rund 18 Prozent mehr als der Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedstaaten von etwa 12 Cent.