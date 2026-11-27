Viele Stromversorger und Gasversorger erhöhen zum Jahreswechsel die Preise, beim Gas um durchschnittlich 14 Prozent. Wir zeigen, was auf Haushalte zukommt und wie ein Anbieterwechsel bis zu 284 Euro im Jahr spart.

Viele Stromversorger und Gasversorger erhöhen zum Jahreswechsel die Preise, beim Gas um durchschnittlich 14 Prozent. Wir zeigen, was auf Haushalte zukommt und wie ein Anbieterwechsel bis zu 284 Euro im Jahr spart..

Beim Strom haben von den insgesamt rund 700 regionalen Strom-Grundversorgern hierzulande für Dezember 2026 und Januar sowie Februar 2027 bisher 329 Preiserhöhungen von durchschnittlich rund acht Prozent angekündigt. Diese Bilanz zieht eine aktuelle Analyse des VerbraucherportalsFür einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden etwa bedeutet dies Mehrkosten von rund 128 Euro im Jahr. Betroffen von den Preissteigerungen sind rund 3,7 Millionen Haushalte in der Strom-Grundversorgung.

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„Wesentlicher Grund für die avisierten Tarifanpassungen sind die evident gestiegenen Beschaffungskosten im Großhandel“, erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei Vergleichsportal Verivox. Ein weiterer Kostenfaktor sei die Entwicklung der Stromnetzentgelte.