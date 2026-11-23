Welches der beiden Systeme sich lohnt, hängt nicht vom Preis ab, sondern von einem Gerät, das die meisten schon zuhause stehen haben.

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Mehr dazu liest du- Welches der beiden Systeme sich lohnt, hängt nicht vom Preis ab, sondern von einem Gerät, das die meisten schon zuhause stehen haben.für Millionen aufgrund der geopolitischen Lage. Allerdings gibt es eine effektive Möglichkeit zur Senkung der Heizkosten, von der immer mehr Haushalte gebrauch machen: Ein smarter Heizkörperregler passt die Temperatur automatisch an deinen Tagesablauf an, erkennt offene Fenster und kann laut Tests bis zuBesonders gut schneiden dabei zwei Modelle ab: Der FRITZ!

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Smart Thermo 302 wurde von einem großen Testportal zum Preistipp gekürt, der TP-Link Kasa KE100 holte sich bei IMTEST unter zehn getesteten Geräten den Titel Preis-Leistungssieger.seinen eigenen Hub mit. Der Heizkörperregler verbindet sich per WLAN und spricht dank Matter-zertifizierung mit Apple Home, Alexa, Google Home und Samsung SmartThings. Bis zu 32 Heizkörper lassen sich über einen einzigen Hub steuern – praktisch für alle, die in mehreren Räumen gleichzeitig Heizkosten senken wollen.

Für 31,35 Euro bekommst du das komplette Starter-Kit inklusive Hub bei Amazon. Damit liegt der momentane Black-Friday-Preis satte 27 Prozent unter der UVP von 42,99 Euro. Über 2600 Kunden haben den TP-Link Kasa KE100 bislang bewertet, im Schnitt mit 4,3 Sternen. , noch vor Konkurrenten in höheren Preisklassen.

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Zum Vergleich: Fritz! verlangt für sein Modell rund 14 Euro mehr, dafür mit anderem Funktionsumfang. Wer günstig in die automatische Heizungssteuerung einsteigen und Heizkosten senken will, trifft mit TP-Link eine sehr gute Wahl. Fritz! Smart Thermo 302 per Tastendruck ein, ganz ohne zusätzlichen Hub, wie ihn TP-Link benötigt.

Frostschutz bietet zwar auch der Kasa KE100, doch beim Heizkörperregler von Fritz! kommen zusätzlich ein energieeffizientes E-Paper-Display, eine Kalkschutz-Funktion, eine Boost-Funktion und eine automatische Push-Benachrichtigung bei Verbindungsabbruch oder niedrigem Batteriestand hinzu. Das hilft nicht nur, Heizkosten zu senken, sondern macht die Bedienung im Alltag auch komfortabler. Aktuell kostet der Fritz! Smart Thermo 302 nur 44,99 Euro statt der UVP von 69 Euro.

Ein Rabatt von 35 Prozent und der bislang günstigste Preis bei Amazon. Über 450 Amazon-Kunden bewerten ihn im Schnitt mit 4,6 Sternen, mehr als die 4,3 Sterne bei TP-Link erreicht.aus. Wer bereits in die Fritz!

-Welt investiert hat, zahlt etwas mehr als für den Kasa KE100, bekommt dafür aber ein Gerät, das sich nahtlos ins bestehende Heimnetz einfügt und ebenfalls hilft, Heizkosten zu senken.keine Fritzbox besitzt oder unabhängig vom Router-Hersteller bleiben willstmit möglichst wenig Budget einsteigen willst bereits eine Fritzbox mit DECT-Basis besitzt und keinen zusätzlichen Hub willst Komfortfunktionen wie E-Paper-Display, Kalkschutz, Boost-Funktion und Push-Benachrichtigungen schätztVom Entlüften bis zur App: So holst du mehr aus deinem Heizkörperregler Bevor du überhaupt an Fritz! oder TP-Link denkst, lohnt sich ein Blick auf die Grundlagen: Entlüfte deine Heizkörper vor der Montage, sonst arbeitet der Regler gegen Luft im System und die Heizkosten sinken kaum.

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Prüfe außerdem das Ventilgewinde – meist passt der Standard M30x1,5, bei älteren Heizkörpern braucht es oft einen Adapter. Setze realistische Zieltemperaturen , statt dauerhaft auf Vollgas zu heizen. Frische Batterien direkt zu Beginn der Heizsaison ersparen dir außerdem spätere Überraschungen mitten im Winter. Beim TP-Link Kasa KE100 solltest du vorab checken, ob dein WLAN im 2,4-GHz-Band funkt – 5 GHz unterstützt der Hub nicht.

Eine Fensteroffenerkennung ist nicht automatisch dabei, dafür brauchst du zusätzlich denBeim Fritz! Smart Thermo 302 reicht ein kurzer Druck auf die DECT-Taste der Fritzbox zur Kopplung. Besitzt du Danfoss-Ventile, liegt der passende Adapter direkt bei. Das Display lässt sich in 90-Grad-Schritten drehen – praktisch, wenn der Heizkörperregler nach der Montage schräg sitzt und du die Anzeige sonst nur schwer ablesen könntest.allein in den vergangenen Wochen.

Bei TP-Link waren es trotz günstigerem Einstiegspreis immerhin über 5000 Käufe. Zusammen mehr als 13.000 verkaufte Geräte, die zeigen, wie viele Haushalte aktuell aktiv Heizkosten senken wollen. Amazon selbst gibt den Kasa KE100 als Bestseller Nr. 1 unter den programmierbaren Thermostaten an, während der Fritz! -Heizkörperregler mit dem Siegel „Amazons Tipp“ hervorgehoben wird.

Innovative Neuheiten, top-bewertete Bestseller, supergünstige Schnäppchen – wir sind ständig auf der Suche nach den besten Produktempfehlungen. Dabei achten wir auf gute Nutzer-Rezensionen und, falls verfügbar, auch auf Test-Bewertungen. Selbstverständlich machen wir immer einen Preisvergleich, um dir wirklich nur die besten Angebote von Amazon, MediaMarkt, Otto und weiteren Händlern präsentieren zu können. Wir entscheiden dabei unabhängig, welche Top-Deals wir dir hier und in unserer