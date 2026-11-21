Trotz sinkender Stromsteuer erhöhen viele Versorger ihre Preise. Verbraucher zahlen bis zu 14 Prozent mehr bei Gas und acht Prozent bei Strom. Fakten zum Wechsel.

Millionen deutsche Haushalte stehen zum Jahreswechsel vor einer finanziellen Herausforderung, die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint. Zwar ist die Stromsteuer gesunken, doch die tatsächlichen Rechnungen für Energie steigen trotzdem deutlich an. Die rot-schwarze Koalition hat sich zwar nach einer fast wöchentlichen Debatte auf die versprochene Entlastung geeinigt, dies ändert jedoch nichts an der aktuellen Marktlage. Zahlreiche regionale und überregionale Grundversorger haben ihre Preise bereits angepasst, was die Kosten für die Grundversorgung drückt.

Massive Preisanstiege bei Strom und Gas

Das Vergleichsportal Verivox meldet eine signifikante Verteuerung der Energieversorgung für die breite Masse. Im Durchschnitt steigen die Strompreise um acht Prozent an, während die Gaspreise sogar um rund vierzehn Prozent nach oben gehen. Bislang haben regionale Grundversorger insgesamt 329 Preiserhöhungen für Strom bekannt gegeben. Die Netzentgelte, also die Gebühren für den Transport des Stroms durch das Netz, sind ebenfalls gestiegen und treiben die Gesamtkosten weiter in die Höhe.

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Für einen typischen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden bedeutet diese Entwicklung konkret, dass die Kosten um rund 128 Euro pro Jahr steigen werden. Laut Schätzungen von Verivox sind etwa 3,7 Millionen Haushalte von diesen steigenden Stromtarifen betroffen. Zu den Betroffenen zählen Kunden großer Anbieter wie EnBW, EWE, Rheinenergie und Mainova, die alle höhere Strompreise angekündigt haben.

Gasmarkt unter Druck durch weltweite Konflikte

Auch im Gassektor zeichnen sich deutliche Preissprünge ab. Für die Monate Dezember, Januar und Februar haben bislang 361 regionale Grundversorger Preiserhöhungen im Schnitt von 14 Prozent angekündigt. Betroffen sind davon laut Verivox etwa 1,9 Millionen Haushalte. Seit dem Jahresbeginn haben sich die Großhandelspreise für Gas nahezu verdreifacht, was die Situation für Endverbraucher zusätzlich erschwert.

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Die Ursache für diese extreme Preisdynamik liegt in den globalen Lieferketten. Thorsten Storck von Verivox erklärt, dass die Bundesrepublik nach dem Ausfall des russischen Pipeline-Gases vor allem Flüssigerdgas (LNG) einkauft. Durch den Konflikt im Iran sei dieses Gas auf dem Weltmarkt deutlich teurer geworden. Hinzu kommen zum Jahreswechsel auch steigende Gasnetzentgelte, was die Kosten für den Bezug von Gas weiter in die Höhe treibt.

Versorger reagieren auf gestiegene Beschaffungskosten

Die angekündigten Preiserhöhungen sind keine willkürlichen Entscheidungen der Anbieter, sondern spiegeln die gestiegenen Einkaufskosten wider. Zunächst trifft die Preistreppe die Kunden in der Grundversorgung, da diese Tarife oft langsamer an sinkende Börsenpreise angepasst werden als Sondertarife. Laut Verivox ist etwa jeder fünfte Stromkunde und jeder sechste Gaskunde in der Grundversorgung versorgt.

Die Grundversorgung dient als Sicherheitsnetz für Verbraucher, die keinen aktiven Tarifwechsel vollziehen. Doch während die Grundversorger ihre Preise anpassen, bleibt die Frage offen, wie lange diese Niveau gehalten werden kann. Die volatile Lage am Energiemarkt sorgt dafür, dass selbst kurzfristige politische Vereinbarungen wie die Steuerabsenkung nur begrenzt Puffer gegen die realen Kostensteigerungen bieten können.

Verbraucherzentrale rät zu aktivem Handeln

Die Verbraucherzentrale NRW sieht diese Entwicklung als klare Handlungsanweisung für die Betroffenen. Sie rät dringend dazu, die aktuellen Angebote auf dem Markt zu vergleichen. Ein Tarifwechsel kann sich in der aktuellen Situation sehr lohnen, da Anbieter oft aggressive Aktionen starten, um Kunden zu halten oder zu gewinnen.

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Experten empfehlen, nicht auf automatische Verlängerungen der altverträglichen Konditionen zu vertrauen. Insbesondere diejenigen, die bisher in der Grundversorgung hängen geblieben sind, sollten die Kosten für Strom und Gas genau unter die Lupe nehmen. Wer sich aktiv mit der Preisentwicklung auseinandersetzt und rechtzeitig wechselt, kann die negativen Auswirkungen der hohen Großhandelspreise und der gestiegenen Netznutzungsentgelte teilweise abmildern. Die Erkenntnis ist klar: Passive Verbraucher zahlen aktuell den höchsten Preis für ihre Energieversorgung.