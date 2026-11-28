Die deutsche Adaption von Samuel Beckett inspiriertem Theaterstück 'Stromabwärts' von Maximilian Moll bleibt als Psychothriller vorhersehbar und uninspiriert.

Das Werk ' Stromabwärts' des deutschen Autors Maximilian Moll gilt als seltene, kaum aufgeführte Adaption, die deutlich von den Traditionen des absurden Theaters geprägt ist. Die literarischen Wurzeln dieser Strömung lassen sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen, doch erlebte sie ihren eigentlichen Durchbruch erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch die existentialistische Philosophie von Jean-Paul Sartre und Albert Camus befeuert. Das bekannteste Werk dieser Epoche bleibt 'Warten auf Godot' von Samuel Beckett, auf das Moll in seinem Stil zurückgreift.

Handlung und Setting des Berliner Penthouse

Im Zentrum des Stücks steht das reiche Paar Diana und Stefan, das in einem geschmackvollen Berliner Penthouse-Apartment direkt an der Spree lebt. Diana wird in der Inszenierung von der erfahrenen Schauspielerin Alexandra Maria Lara verkörpert, während Stefan von Ingo Raabe dargestellt wird. Stefan ist deutlich jünger als Diana, und beide pflegen einen hohen Lebensstandard in einer hochglänzenden, fast unnatürlich makellosen Umgebung. Eines Tages laden sie den attraktiven Mann namens Pan per Annonce zu sich ein. Die Einladung suggeriert zunächst einen Spieleabend, doch die genauen Grenzen bleiben offen. Es bleibt ein Rätsel, ob die geplante Aktivität sexuelle Züge trägt oder nicht.

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Pan kommt erwartungsvoll und offenbar bereitwillig, um an den von seinen Gastgebern ausgedachten Szenarien teilzunehmen. Zunächst dominieren gepflegte Konversationen den Abend. Das Trio parliert gewandt über Kekse und Whisky, für dessen Verzehr die Eiswürfel mit großer Sorgfalt zerteilt werden. Diese scheinbar harmlosen Interaktionen etablieren jedoch schnell eine klare Hierarchie. Diana fungiert als die dominierende Chefin, Stefan führt ihre Befehle exekutiv aus, und Pan gehorcht unterwirft sich den Vorgaben der beiden anderen. Pans späte Erkenntnis, dass seine Gastgeber nicht nur wohlhabend und attraktiv, sondern auch potenziell gefährlich sein könnten, bildet einen zentralen, wenn auch verspäteten, Wendepunkt in der Dynamik.

Kritik an Inszenierung und Dialogstruktur

Der erste Eindruck des Films verströmt ein hohes Maß an leicht frostiger Nüchternheit, das jedoch nicht die gewünschte mysteriöse Anziehungskraft aufweist. Stattdessen wirken Diana und Stefan von Beginn an eher gelangweilt und emotional distanziert. Diese Wahrnehmung resultiert keinesfalls aus der Leistung der Darsteller, sondern liegt am umständlichen Drehbuch von Maximilian Moll. Die hochglänzende Möbelhaus-Inszenierung wirkt über weite Strecken zu theatralisch und gekünstelt, was die Glaubwürdigkeit der Szene untergräbt. Es fehlt an Konsistenz und vor allem an Lebendigkeit, wodurch die angestrengt-rätselhaften Dialoge in einer bildungsbürgerlichen Beliebigkeit versanden.

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Einige Themen, die bereits vor 50 Jahren, als das Stück geschrieben wurde, gesellschaftlich relevant waren, werden auch in der modernen Adaption nicht vertieft. Dazu zählen Krankheiten, das Altern, Homosexualität, Gewalt und das Thema Macht selbst. Die Gedanken über Herrschaftsmechanismen werden auf einem erschütternd niedrigen intellektuellen Niveau vorgebracht. Im Vergleich zu einer Analyse, wie sie eine Grundschullehrerin über böse Menschen oder eine gymnasiale Oberstufe über die drei Säulen der autokratischen Stabilität liefern würde, fehlt dem Werk an Legitimation, Repression und Kooptation. Der Autor hat sich bei seinem kleinen Kammerspiel vermutlich kaum mit diesen theoretischen Tiefe auseinandergesetzt.

Charakteranalyse und emotionale Distanz

Alexandra Maria Lara bringt im letzten Drittel ihres Auftritts noch einmal etwas Schwung in die Handlung, doch insgesamt bleibt das Werk ein superstylish eingerichtetes Kammerspiel, das unsicher zwischen Psychothriller und Kriminalgroteske schwankt. Überraschungen bleiben aus, da die Handlung stark vorhersehbar ist. Eine zentrale Frage bleibt unbeantwortet: Warum fällt Pan auf das offenkundig undurchsichtige Paar herein? Es fehlt ein wesentlicher Aspekt, der mehr Leben in die Szene gebracht hätte, nämlich die menschliche Gier. Weder Diana, noch Stefan oder Pan wirken, als würden sie irgendetwas wirklich stark begehren.

Alle drei Figuren wirken gleichgültig und distanziert. Bei Pan ist völlig unklar, welche Motivation ihn zu den beiden geführt hat. Geldgier wäre eine nachvollziehbare Triebfeder, doch Langeweile als Beweggrund für Machtspielchen funktioniert allenfalls in eindeutig sexualisierten Beziehungen, die hier jedoch nicht im Mittelpunkt stehen. Im Vergleich zu Regisseuren, die Exzess und Provokation nutzen, um den desolaten Zustand der Gesellschaft schonungslos zu geißeln, bleibt Maximian Molls Inszenierung blutleer. Die Beziehung der Personen verharrt in einem unklaren Schwebezustand, wodurch sie herzlich uninteressant wirken.

Unklare Motive und therapeutische Andeutungen

Die seltenen Versuche, die emotionale Stagnation aufzubrechen, sorgen eher für Verwirrung als für Klarheit. Pan hat eine traumatische Erfahrung hinter sich, über die Stefan und Diana merkwürdigerweise bestens informiert zu sein scheinen. Dies deutet auf eine vorherige Kenntnis oder Manipulation hin, die aber nicht aufgearbeitet wird. Zudem hat Diana große gesundheitliche Probleme. Zu Beginn der Szene legt sie eine Orthese ab, die ihren Rücken geradehält. Zwischendurch scheint sie Schmerzen zu haben, aber die Ursache und die Bedeutung dieser Symptome bleiben im Dunkeln.

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Diese offenen Fragen tragen zur allgemeinen Nüchternheit bei, die das Werk charakterisiert. Anstatt die psychologischen Tiefen der Machtspiele zu erforschen, bleiben die Handlungen an der Oberfläche. Die Adaption von 'Stromabwärts' versäumt es, die existentialistischen Wurzeln, die auf Sartre und Camus zurückgehen, in eine relevante zeitgenössische Kritik zu übersetzen. Das Ergebnis ist ein visuell ansprechendes, aber inhaltlich hohles Werk, das trotz namhafter Besetzung wie der von Alexandra Maria Lara und Ingo Raabe keine bleibende emotionale Wirkung erzielt. Die Hoffnung auf eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Absurden wird durch die oberflächliche Inszenierung enttäuscht.