Stromausfall im Bernabéu: Bengals gewinnen NFL-Spektakel in Madrid

Beim NFL-Spiel in Madrid fiel im Bernabéu mitten im Spielzug das Licht aus. Die Cincinnati Bengals gewannen am Ende klar mit 34:17 gegen die Atlanta Falcons, nachdem Ja'Marr Chase mit 142 Receiving Yards zur Pause glänzte.

Mitten im Spielzug wurde es im Estadio Santiago Bernabéu plötzlich dunkel. Die Arena von Real Madrid, eines der modernsten Stadien der Welt, verlor für wenige Sekunden nahezu komplett das Licht.

Stromausfall im Millionen-Stadion von Real Madrid

Ausgerechnet dort, wo das NFL-Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Atlanta Falcons stattfand, kämpfte die Technik mit einer peinlichen Panne. Das Bernabéu war zwischen 2019 und 2024 für rund 1,76 Milliarden Euro umgebaut worden. Der Klub erhielt dabei ein verschließbares Dach, einen versenkbaren Rasen und einen riesigen 360-Grad-Videowürfel. Umso überraschender war, dass ausgerechnet die Beleuchtung ausfiel, als die Bengals in Ballbesitz waren.

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Als das Licht erlosch, hatte Quarterback Joe Burrow den Ball gerade an Running Back Samaje Perine übergeben. Perine lief trotz der Dunkelheit weiter und schaffte offenbar die nötigen Yards für ein neues First Down. Der Spielzug zählte jedoch nicht und musste wiederholt werden. Glücklicherweise dauerte die Unterbrechung nur wenige Sekunden.

Sobald das Licht wieder anging, holte Perine beim wiederholten Versuch erneut das First Down. Danach ließen die Bengals die Uhr geschickt herunterlaufen und behielten die Kontrolle über den Ball. Für die Zuschauer im Stadion und an den Bildschirmen war der Zwischenfall ein kurioser Moment in einem ansonsten packenden Spiel. Sportlich begann die Partie mit einer Überraschung.

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Cincinnati Bengals dominieren die ersten Viertel

Die Falcons starteten stark und gingen mit 10:7 in Führung. Danach übernahm Cincinnati jedoch das Kommando. Burrow brachte sein Team selbst per Quarterback-Sneak aus einem Yard in die Endzone. Anschließend fand er Tee Higgins über vier Yards zum nächsten Touchdown.

Kicker Evan McPherson traf kurz vor der Halbzeitpause sogar aus 57 Yards. Mit 24:10 für die Bengals ging es in die Kabinen. Besonders auffällig war Ja'Marr Chase, der an diesem Abend von der Defensive der Falcons kaum zu stoppen war. Der Receiver fing einen 47-Yard-Touchdown und überschritt früh im zweiten Viertel die Marke von 100 Receiving Yards.

Falcon-Kicker bricht beeindruckende Rekordserie

Zur Pause stand er bereits bei 142 Yards und einem Touchdown. Nach dem Seitenwechsel kam Atlanta noch einmal heran. Bijan Robinson lief aus einem Yard zum Touchdown und verkürzte auf 17:24. Wenig später erlebte jedoch auch Falcons-Kicker Nick Folk einen bitteren Moment.

Er verfehlte einen Versuch aus 38 Yards und damit erstmals seit 107 verwandelten Field Goals in Folge aus höchstens 40 Yards. Diese Serie war ein bemerkenswerter Rekord, der nun ein jähes Ende fand. McPherson erhöhte schließlich auf 34:17, und Atlanta-Quarterback Michael Penix Jr. warf kurz darauf noch eine Interception. Damit war die Entscheidung gefallen, und Cincinnati brachte den Sieg sicher nach Hause.

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Zum Abschluss wurde es im Milliarden-Stadion noch einmal dunkel. Ein kurioses Ende des NFL-Spektakels von Madrid, das vor allem wegen der Stromprobleme in Erinnerung bleiben dürfte. Die Partie zeigte zugleich, wie viel Aufwand hinter großen internationalen Sportereignissen steckt und wie schnell selbst modernste Technik an ihre Grenzen stoßen kann. Für die Bengals war der Auswärtssieg ein wichtiges Signal, während die Falcons nach einem starken Start den Faden verloren.