Handynetz bei Stromausfall: Nach den Blackouts in Berlin will die Bundesnetzagentur ausgewählte Funkmasten mit Notstrom absichern und Satelliten als Reserve nutzen. Das Papier schafft aber keine neuen Pflichten. Kunden bekommen keinen Anspruch auf Empfang, und eine feste Überbrückungszeit fehlt.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Polizei und Rettungskräfte untersuchen am 3. Januar 2026 einen Brand an Hochspannungskabeln nahe dem Kraftwerk Lichterfelde in Berlin.

Der Anschlag führte zu einem großflächigen Stromausfall. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissenfortgeschrieben. Das Handynetz soll künftig auch einen langen Stromausfall zumindest teilweise überstehen. Anlass waren Angriffe auf die Berliner Infrastruktur.

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Im September 2025 traf es in Johannisthal knapp 50.000 Kunden. Bis überall wieder Strom floss, vergingen rund 60 Stunden. Im Januar 2026 waren laut etwa 45.000 Haushalte und 2200 Gewerbekunden betroffen. Erst nach rund 100 Stunden hatten alle wieder Strom.