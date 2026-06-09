Stromerzeugung in Q1 2026: Erneuerbare legen zu, Windkraft bleibt Spitzenreiter

Im ersten Quartal 2026 stieg die deutsche Stromproduktion um 6 Prozent. Erneuerbare Energien erreichten einen Anteil von 53,3 Prozent, getrieben durch Windkraft. Kohle verlor an Bedeutung, während Deutschland wieder Nettoexporteur wurde.

Im ersten Quartal 2026 hat Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) insgesamt 126,6 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert und ins Netz eingespeist. Dies entspricht einem Anstieg um 6,0 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2025, als die Stromerzeugung bei 119,5 Milliarden Kilowattstunden lag.

Dabei stammte mehr als die Hälfte des inländisch erzeugten Stroms aus erneuerbaren Energieträgern, deren Anteil auf 53,3 Prozent stieg. Im Vorjahresquartal hatte dieser Anteil noch bei 49,6 Prozent gelegen. Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen nahm um 13,9 Prozent auf 67,5 Milliarden Kilowattstunden zu. Im Gegensatz dazu sank die Stromproduktion aus konventionellen Energieträgern um 1,8 Prozent auf 59,1 Milliarden Kilowattstunden, sodass ihr Anteil an der gesamten inländischen Stromerzeugung von 50,4 Prozent auf 46,7 Prozent zurückging.

Der Anstieg der erneuerbaren Stromerzeugung war vor allem auf eine deutliche Zunahme der Windkraft zurückzuführen. Die Stromproduktion aus Windenergie stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 28,8 Prozent auf 42,8 Milliarden Kilowattstunden. Damit erreichte die Windkraft einen Anteil von 33,8 Prozent am gesamten inländisch produzierten und eingespeisten Strom, nach 27,8 Prozent im ersten Quartal 2025. Windkraft blieb damit der wichtigste Energieträger in der deutschen Stromerzeugung.

Allerdings war die Windstromerzeugung im ersten Quartal 2026 im langfristigen Vergleich durchschnittlich; der starke Anstieg im Vorjahresvergleich ist auf ein außergewöhnlich windarmes erstes Quartal 2025 zurückzuführen. Im Gegensatz zur Windenergie verzeichnete die Photovoltaik einen Rückgang: Die Stromerzeugung aus Sonnenenergie sank um 7,4 Prozent auf 10,3 Milliarden Kilowattstunden, wodurch ihr Anteil am Strommix von 9,3 Prozent auf 8,1 Prozent fiel. Bei den konventionellen Energien entwickelte sich die Kohleverstromung rückläufig: Die Stromproduktion aus Kohle sank um 5,1 Prozent auf 30,5 Milliarden Kilowattstunden.

Ihr Anteil an der gesamten inländischen Stromerzeugung betrug 24,1 Prozent, nach 26,9 Prozent im Vorjahresquartal. Damit blieb Kohle der zweitwichtigste Energieträger. Die Stromerzeugung aus Erdgas stieg dagegen um 3,2 Prozent auf 25,4 Milliarden Kilowattstunden. Aufgrund der insgesamt gestiegenen erzeugten und eingespeisten Strommenge sank der Anteil von Erdgas am Strommix leicht auf 20,0 Prozent (erstes Quartal 2025: 20,6 Prozent).

Im Außenhandel mit Strom verzeichnete Deutschland im ersten Quartal 2026 einen Rückgang der Importe um 15,5 Prozent auf 16,4 Milliarden Kilowattstunden, während die Exporte um 20,4 Prozent auf 19,5 Milliarden Kilowattstunden anstiegen. Mit einem Exportüberschuss von 3,1 Milliarden Kilowattstunden war Deutschland erstmals seit dem vierten Quartal 2023 wieder Nettoexporteur von Strom über ein gesamtes Quartal





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