Aufgrund steigender Beschaffungs- und Netzkosten erhöhen zahlreiche Energieversorger ihre Strompreise zum neuen Jahr. Kunden sollten iHre Verträge prüfen und verstehen, dass sie häufig Sonderkündigungsrechte nutzen können.

Massive Preiserhöhung en im Strommarkt

Ab dem neuen Jahr müssen zahlreiche Stromkunden in Deutschland mit deutlich höheren Rechnungen rechnen. Eine aktuelle Übersicht zeigt, dass sich die Beschaffungskosten für Energie versorger stark erhöht haben, was sIch direkt auf die Endpreise für Konsumenten auswirkt. Verschiedene Anbieter haben bereits angekündigt,die gestiegenen Kosten an ihre Kunden weiterzugeben. Die Erhöhungen fallen unterschiedlich kräftig aus, liegen jedoch in den meisten Fällen zwischen zwei und fünfeinhalb Cent pro Kilowattstunde. Laut einer Zählung des Fachmagazins Verivox haben bereits etwa fünfzigacht Grundversorger ihre Preisanpassungen bekannt gegeben. im Durchschnitt beträgt die Steigerung dabei etwa acht Prozent. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von viertausend Kilowattstunden bedeutet dies eine Mehrbelastung von etwa einhundertsiebzehn Euro pro Jahr. Diese Entwicklung zwingt viele Verbraucher dazu, ihre aktuellen Verträge kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls einen Anbieterwechsel in Betracht zu ziehen.

Als Haupttreiber für die hohen Preise wird die Entwicklung an der Strombörse genannt. Experten weisen darauf hin,dass sich die Preise auf dem Terminmarkt innerhalb eines Jahres um etwa achtzig Prozent verteuert haben. Da Energieversorger ihre Bezüge häufig ein bis zwei Jahre im Voraus einkaufen, schlagen diese früheren Kurssprünge nun auf den heutigen Rechnungen durch. Zusätzlich tragen höhere Netzentgelte sowie steigende staatliche Abgaben, Umlagen und Steuern zur Preistreiberei bei. Allerdings sind die Netzentgelte nicht überall gleich stark betroffen. Während sie bundesweit im Schnitt nur um etwa zwei Prozent steigen, was bei einem Dreipersonenhaushalt etwa acht Euro im Jahr ausmacht, ist die Situation in einigen Regionen deutlich schlechter. In Berlin beispielsweise klettern die Netzentgelte um rund acht Prozent, was bei einem Verbrauch von viertausend Kilowattstunden etwa dreiunddreißig Euro pro Jahr bedeutet. Der Berliner Grundversorger Vattenfall steht noch kurz vor der Ankündigungsfrist und hat daher noch keine konkreten Zahlen vorgelegt.

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Konkrete Auswirkungen auf verschiedene Anbieter

Zahlreiche lokale und überregionale Versorger haben die Details ihrer Preisanpassungen veröffentlicht. bei EnBW steigen die Preise in der Grund- und Ersatzversorgung um drei Komma drei Prozent. Eine Kilowattstunde kostet ab dem ersten Januar dreizehn Komma sieben Cent. genauso der Preis für Wärmepumpenstrom wird angehoben,wobei die genaue Mehrbelastung vom Heizsystem und dem individuellen Verbrauch abhängt. bei der EWE in Niedersachsen erhöht sich der Arbeitspreis von neunundzwanzig Komma drei auf vierunddreißig Komma fünfacht Cent pro Kilowattstunde. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von zweitausendfünfhundert Kilowattstunden resultiert daraus eine Mehrkosten von etwa einhundertsiebenundachtzig Euro im Jahr. die Stadtwerke Münster passen den Preis in der Grundversorgung auf achtunddreißig Komma sechzehn Cent an. Hinzu kommt eine Erhöhung des Grundpreises um elf Komma vier ein Euro jährlich.

Auch in anderen Städten sind die Veränderungen spürbar. Die GSW Stadtwerke in Kamen,Bönen und Bergkamen erhöhen den Preis in der Grundversorgung um fünfeinhalb Cent auf fünfunddreißig Komma vier Cent pro Kilowattstunde. Kunden mit einem Jahresverbrauch von dreitausend Kilowattstunden müssen hier mit einer Mehrbelastung von einhundertsiebzig Komma Null sieben Euro im Jahr rechnen. Die BELKAW in Bergisch Gladbach legt den Arbeitspreis auf dreiunddreißig Komma drei drei Cent pro Kilowattstunde. Die RheinEnergie teilt mit,dass Kunden in den Netzgebieten der RheinNetz und der Westnetz ab dem ersten Januar zweiundzwanzigvig zweiundzwanzig sieben mehr zahlen müssen. hier führt die unterschiedliche Höhe der Netznutzungsentgelte zu verschiedenen Steigerungen im Arbeitspreis. Die Stadtwerke Passau erhöhen ihren Preis auf dreiunddreißig Komma vier zwei Cent, während die Stadtwerke Lohmar den Arbeitspreis auf vierunddreißig Kompa neun drei Cent anheben. Insgesamt bleibt die Grundversorgung jedoch der teuerste Route zur Stromversorgung im Vergleich zu Sondertarifen.

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Rechte der Verbraucher und Kündigungsfristen

Für Stromkunden gibt es rechtliche Möglichkeiten, auf Preiserhöhungen zu reagieren. Wer einen Vertrag mit fester Laufzeit und Preisgarantie hat,zahlt in der Regel weiterhin den vereinbarten Preis. Viele Garantien decken jedoch nur die Einkaufs- und Vertriebskosten ab. steigen die Netzentgelte,Steuern oder Umlagen, dürfen Anbieter diese Kosten weitergeben, sofern dies im Vertrag vorgesehen ist. Bei Kunden in der Grundversorgung besteht jederzeit die Möglichkeit,mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen auszuwechseln,auch ohne das eine Preiserhöhung vorliegt. Bei Sondertarifen muss der Anbieter eine Preiserhöhung mindestens einen Monat vorher ankündigen. Für Änderungen zum ersten Januar muss diese Ankündigung also bis zum ersten Dezember erfolgen. In diesem Fall können Kunden ohne Fristbindung zum Zeitpunkt der Preisänderung kündigen.

Es ist ratsam, den erhaltenen Brief des Versorgers sorgfältig zu prüfen. Dieser muß den Umfang,den Anlass und die Voraussetzungen der Erhöhung detailliert nennen sowie explizit auf das Kündigungsrecht hinweisen. Zusätzlich sollten Kunden ihren Zählerstand am letzten Tag des alten Jahres ablesen und fotografieren. Dies schützt davor, das der neue,höhere Preis fälschlicherweise bereits für den Dezember in Rechnung gestellt wird. Ein Wechsel des Anbieters ist heute technisch sehr leicht und kann seit Juni zweiundzwanzig fünf innerhalb von vierundzwanzig Stunden an Werktagen übernommen werden. Viele Experten empfehlen jedoch, Geduld zu haben. Wer im Frühjahr gewechselt hat, profitierte von niedrigeren Preisen. Wer nun wechselt, muss oft höhere Preise akzeptieren. Es lohnt sich,den Markt genau zu beobachten und nicht bei der ersten Gelegenheit zu wechseln,sondern auf bessere Angebote zu warten. Die Entscheidung sollte immer auf den Gesamtkosten im zweiten Vertragsjahr basieren, ohne Neukundenboni zu berücksichtigen.