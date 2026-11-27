Enorme Strompreissprünge bedrohen 3,7 Millionen Haushalte bis April 2027. Verbraucherportal Verivox warnt vor bis zu 85 Prozent höheren Kosten bei Grundversorgern.

Zwischen drei Millionen und siebenhunderttausend private Haushalte in Deutschland sehen sich aktuell mit drastischen Ankündigungen ihrer Energieanbieter konfrontiert. Das bekannte Vergleichsportal Verivox meldet, dass zahlreiche Versorgungsunternehmen für die kommenden Monate massive Preiserhöhungen im Strombereich planen. Diese Entwicklung hat bereits zu erheblicher Unsicherheit und Besorgnis bei den Konsumenten geführt, da die finanzielle Belastung für viele Familien signifikant ansteigen wird.

Extreme Preissprünge bei Einzelkunden

Ein einzelner Stromanbieter hat in einem offiziellen Schreiben sogar eine Erhöhung des Preises pro Kilowattstunde um satte 85 Prozent angekündigt. Diese ungewöhnlich hohe Steigerung betrifft konkret einen Kunden, bei dem der Preis von bisher 31,19 Cent auf 57,70 Cent pro Kilowattstunde steigen soll. Die neuen, deutlich höheren Preise sind für den Zeitraum ab dem 21. April 2027 vorgesehen und sollen dort verbindlich gelten.

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Für den betroffenen Endkunden bedeutet diese Berechnung laut Angaben des Anbieters Mehrkosten von bis zu 299,30 Euro im Jahr. Sollte der Stromverbrauch dieses Kunden über dem Durchschnitt liegen, könnte die finanzielle Belastung noch deutlich größer ausfallen. Die Berechnung basiert auf den offiziellen Daten des Schreibens und stellt eine extreme Ausnahme innerhalb der aktuellen Marktsituation dar.

Verdopplungen und breitere Marktentwicklung

Es gibt jedoch noch drastischere Fälle, die über das hinausgehen, was ein einzelner Anbieter angekündigt hat. Das Verbraucherportal Finanztip berichtet in seinen aktuellen Berichten über Preiserhöhungen beim Anbieter PlusStrom. In den Fällen, die von Finanztip beschrieben wurden, soll der Preis pro Kilowattstunde Strom sogar mehr als verdoppelt worden sein.

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Interessant ist, dass diese drastischen Erhöhungen laut den Berichten erst nach Ablauf der jeweiligen Preisgarantie greifen. Viele Kunden sind sich dieser Fristen nicht immer bewusst und unterschätzen das Risiko, wenn die Schutzphase endet. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Vertragsbedingungen genau zu prüfen, bevor man sein Kontingut bindet.

Durchschnittliche Belastung und betroffene Anbieter

Laut Verivox haben Grundversorger für den Zeitraum Dezember bis Februar insgesamt 329 Preiserhöhungen angekündigt. Der durchschnittliche Anstieg liegt dabei bei acht Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass das Problem nicht auf Einzelfälle beschränkt ist, sondern eine breite Strukturkrise im Sektor widerspiegelt, die Millionen von Verbrauchern direkt betrifft.

Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden bedeutet der durchschnittliche Anstieg rund 128 Euro Mehrkosten im Jahr. Zu den betroffenen Energiekonzernen gehören unter anderem EnBW, EWE, RheinEnergie und Mainova. Diese großen Anbieter erhöhen ihre Preise in der Grundversorgung, was die Basisversorgung für viele Mieter und Eigentümer verteuert.

Ursachen und mögliche Entlastung

Die Gründe für diese Welle an Preisanpassungen sind laut Verivox gestiegene Einkaufspreise für Strom und höhere Gebühren für die Stromnetze. Die Infrastrukturkosten und die Beschaffungskosten an der Börse haben sich verschlechtert, was sich direkt auf die Endkundenpreise auswirkt. Allerdings könnte die geplante Stromsteuersenkung die Mehrkosten teilweise abfedern.

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Bei einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden wären laut Verivox rund 93 Euro Ersparnis im Jahr durch die Steuersenkung möglich. Dies mildert die Belastung, führt aber nicht zu einer vollständigen Kompensation der hohen Netzentgelte und Einkaufspreise, die die Anbieter weiterreichen müssen. Die Netto-Last bleibt für die Verbraucher spürbar.

Rechte der Verbraucher und Sonderkündigungen

Was können Verbraucher in dieser Situation tun? Bei Preiserhöhungen besteht in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Das bietet Verbrauchern die Möglichkeit, aus dem teureren Vertrag auszusteigen, ohne lange Kündigungsfristen einhalten zu müssen. Dies ist ein wichtiges Instrument im Verbraucherschutz, das aktiv genutzt werden sollte.

Wer noch eine günstige Preisgarantie hat, sollte aber nicht vorschnell kündigen. Es lohnt sich, die Restlaufzeit der Garantie gegen die aktuellen Alternativangebote abzuwägen. In der Grundversorgung ist ein Wechsel jederzeit mit zwei Wochen Frist möglich. Diese Flexibilität sollte genutzt werden, um das beste Angebot zu finden und die Kosten im Blick zu behalten.