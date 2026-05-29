Stromschlag-Gefahr beim Laden: BMW ruft iX3 der Baureihe NA5 zurück

Das Kraftfahrtbundesamt hat einen Rückruf für bestimmte BMW iX3-Modelle angeordnet. Aufgrund einer fehlerhaften Ladeelektronik kann während des Ladevorgangs Spannung an der Karosserie anliegen, was im schlimmsten Fall zu einem Stromschlag führen kann. Betroffen sind Fahrzeuge der neuen Baureihe NA5 aus dem Produktionszeitraum 25. November 2025 bis 20. Februar 2026. In Deutschland sind 28 Autos betroffen, weltweit 145. Der Fehler wurde bei routinemäßigen Kontrollen entdeckt und führt zu einer Auslieferungssperre für noch nicht verkaufte Fahrzeuge. Betroffene Halter werden schriftlich benachrichtigt und sollten umgehend einen Werkstatttermin vereinbaren. Die Reparatur wird kostenfrei durchgeführt. Bis zur Behebung des Problems wird vom Laden des Fahrzeugs abgeraten. Das KBA führt den Rückruf unter der Referenznummer 16565R, der BMW-interne Code lautet 0061750900.

Beim Laden droht Stromschlag -Gefahr. Bestimmte BMW iX3 müssen zurück in die Werkstatt. Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilt, ruft BMW iX3-Modelle der neuen Baureihe NA5 zurück. Der Grund ist ein Problem mit der Elektronik.

Durch eine fehlerhafte Ladeelektronik kann während des Ladevorgangs Spannung an der Karosserie anliegen. Heißt: Wer das anfasst, könnte im schlimmsten Fall einen Stromschlag bekommen. Laut Kraftfahrtbundesamt (KBA) sind bislang jedoch keine Vorfälle mit Sach- oder Personenschäden im Zusammenhang mit diesem Mangel bekannt. Entdeckt wurde der Fehler bei routinemäßigen Produktkontrollen.

Betroffen ist die Komfortladeelektronik, umgangssprachlich auch On-Board-Charger genannt. Der Fehler führt derzeit auch zu einer Auslieferungssperre für Kundenfahrzeuge, die bereits bei den Händlern angekommen sind. Sie dürfen erst nach Durchführung der Reparatur ausgeliefert werden. 145 Autos. In Deutschland sind es 28.

Die betroffenen iX3 stammen aus dem Produktionszeitraum 25.11.2025 bis 20.2.2026. Das Kraftfahrtbundesamt führt den Rückruf unter der KBA-Referenznummer 16565R. Der Rückruf-Code bei BMW selbst lautet 0061750900. Ob das eigene Fahrzeug betroffen ist, kann mithilfe der Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) auf der BMW-Website oder beim Händler überprüft werden. Die Reparatur umfasst den Austausch der fehlerhaften Komponente und wird für die Besitzer kostenfrei durchgeführt.

Betroffene Halter werden schriftlich benachrichtigt und sollten umgehend einen Termin in einer autorisierten Werkstatt vereinbaren. Bis zur Reparatur wird vom Laden des Fahrzeugs abgeraten, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden. Dieser Rückruf unterstreicht die Bedeutung rigoroser Sicherheitsstandards in der Elektromobilität und die Notwendigkeit, auch in neuentwickelten Modellen potenzielle Fehlerquellen frühzeitig zu identifizieren. Für BMW stellt die Maßnahme einen进一步en Qualitätscheck dar, nachdem der iX3 als erstes reines Elektro-SUV der Marke auf dem Markt gestartet war.

Die relativ geringe Anzahl betroffener Fahrzeuge deutet auf ein begrenztes Produktionsfenster hin, in dem die fehlerhaften Bauteile verbaut wurden. Das KBA überwacht die Umsetzung des Rückrufs und wird regelmäßig über den Fortschritt informiert. Kunden, die ihr Fahrzeug bereits vor dem angegebenen Produktionszeitraum gekauft haben, sind nicht betroffen.

Allerdings sollten alle iX3-Fahrer ihre FIN überprüfen, um sicherzugehen. Die Sicherheit der Kunden hat oberste Priorität, weshalb BMW und die Behörden schnell und transparent reagieren. Solche Rückrufe sind im automobilen Alltag nicht ungewöhnlich, doch bei Elektrofahrzeugen sind elektrische Risiken besonders kritisch, da sie direkte Auswirkungen auf die Ladefähigkeit und die Hochvoltbatterie haben können. Der aktuelle Fall zeigt, dass auch Zulieferer oder Montageprozesse Source: BMW muss die betroffenen Fahrzeuge in die Werkstatt rufen.

Grund ist eine mögliche Stromschlaggefahr beim Laden. Durch eine fehlerhafte Ladeelektronik kann Spannung an der Karosserie anliegen. Das KBA spricht von einem Rückruf für die Baureihe NA5. In Deutschland sind 28 Fahrzeuge betroffen, insgesamt 145 Stück.

Betroffen sind Fahrzeuge aus dem Zeitraum November 2025 bis Februar 2026. Die Reparatur soll für die Kunden kostenfrei sein. Bis zur Behebung des Problems wird vom Laden abgeraten





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