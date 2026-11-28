2025 wurde in Deutschland fast 252.000-mal der Strom abgestellt. Nur Kunden in der Grundversorgung haben bei drohender Sperrung ein Recht auf zinsfreie Ratenzahlung.

2025 wurde in Deutschland fast 252.000-mal der Strom abgestellt. Nur Kunden in der Grundversorgung haben bei drohender Sperrung ein Recht auf zinsfreie Ratenzahlung. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen will angesichts der zunehmenden Zahl von Energiesperren einen besseren Schutz für Strom- und Gaskunden außerhalb der Grundversorgung.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale, die sich auf denvon Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt beruft, stieg die Zahl der Stromsperren in Deutschland von rund 239.000 im Jahr 2024 auf fast 252.000 im Jahr 2025. Allein in Nordrhein-Westfalen wurde demnach 2025 knapp 88.000 Haushalten wegen unbezahlter Rechnungen der Strom oder das Gas abgestellt. Angesichts steigender Energiepreise befürchtet die Verbraucherzentrale, dass die Zahl der Sperrungen weiter steigt.

Advertisement

Advertisement

In einer Erklärung vom Freitagdes Energiewirtschaftsgesetzes haben Kunden in der Grundversorgung das Recht, ihre Rückstände in zins- und gebührenfreien Monatsraten zu begleichen. Dafür ist in der Regel ein Zeitraum von sechs bis 18 Monaten vorgesehen. Bei Zahlungsrückständen von mehr als 300 Euro sind es zwölf bis 24 Monate. Heizkosten steigen um 32 Euro im Monat: Gasag erhöht den Gaspreis – Verbraucherzentrale rät Berlinern zum Tarifcheck Sobald eine Sperre angedroht wurde, können Kunden eine solche Vereinbarung verlangen.