Stromsteuer 2027: Merz und Söder drängen auf Senkung für Privathaushalte

Bundeskanzler Merz und CSU-Chef Söder fordern die volle Senkung der Stromsteuer bis 2027. Die Koalition steht unter Druck, den Vertrag zu halten und Finanzierungslücken zu schließen.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die volle Absenkung der Stromsteuer bis zum Jahr 2027 auf das europäische Mindestmaß in Aussicht gestellt. Dabei schloss er explizit auch private Haushalte in diese Reduzierung ein. Die Ankündigung erfolgte vor der möglicherweise entscheidenden Sitzung des Koalitionsausschuss es am Dienstag. Merz erwartete eine rasche Einigung und nannte die anstehenden Beratungen als relativ kurzfristig.

Details zur Steuerabsenkung im Jahr 2027

Die Stromsteuer soll für das Jahr 2027 vollständig auf das europäische Minimum gesenkt werden. Bisher wurde die Steuer lediglich für die Bereiche Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft reduziert. Private Haushalte waren von dieser bisherigen Erleichterung noch nicht betroffen. Die Beteiligten hatten über das Wochenende die finanziellen Zahlen erneut abgeglichen, um die Grundlage für die Entscheidung zu festigen.

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Dieses Vorhaben steht im direkten Widerspruch zu den bisherigen finanziellen Engpässen der Regierung. Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hatte am Wochenende betont, dass die Regierung nicht einfach die Lücken für die kommenden Jahre um fünf Milliarden Euro vergrößern könne. Er zeigte sich jedoch offen für Finanzierungsvorschläge der Union und gab an, eigene Ideen für eine seriöse Gegenfinanzierung zu haben.

Koalitionsvertrag und Glaubwürdigkeit im Fokus

Merz und Markus Söder betonten die uneingeschränkte Gültigkeit des Koalitionsvertrags. Sie stellten klar, dass dieser Vertrag die gemeinsame Geschäftsgrundlage für die Arbeit in den nächsten zwei Jahren bleibt. Dies gelte unabhängig von den anstehenden Personalentscheidungen im Partner der SPD. Die Union und die SPD hatten die Senkung der Stromsteuer bereits in ihrem Vertrag vereinbart.

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Markus Söder erklärte, es gehe in den kommenden Tagen darum, Glaubwürdigkeit in der Politik zu demonstrieren. Für ihn und die CSU ist die Schaffung der Steuersenkung von zentraler Bedeutung für Wirtschaft und Bürger. Der Koalitionsvertrag sei die Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit, weshalb man an der Zusage festhalten müsse. Söder forderte zudem den Abbau der kalten Progression als zwingend notwendig.

Finanzierungspotenziale und Haushaltsrealitäten

Zur Finanzierung der Forderungen der Union verwies Söder auf die vorhandenen Potenziale im Haushaltsverfahren. Er verwies auf einen Haushalt von 560 Milliarden Euro und Schulden in Höhe von 200 Milliarden Euro. Söder argumentierte, dass es niemandem möglich sei, zu behaupten, es gäbe keine finanziellen Spielräume. Man habe in diesem Jahr bereits zweimal aus dem Nichts heraus einen Tankrabatt und die Förderung der Elektromobilität finanziert.

Die Aussage verdeutlicht die Position der Union, dass bei vorhandenem Willen auch große finanzielle Vorhaben realisierbar seien. Söder wiederholte, dass man die notwendigen Mittel finden könne, wenn man sich dazu entschließe. Dies dient als Antwort auf die Bedenken der SPD regarding der fünf Milliarden Euro fehlender Mittel für die Stromsteuer Senkung.

SPD-Bildung und Sozialreformen unter Beobachtung

Beide Parteichefs mahnten die Sozialdemokraten, sich weiter zur schwarz-roten Bundesregierung zu bekennen. Söder erklärte, die Personalentscheidungen in der SPD dürften nicht zu einem Stopp der Reformen führen. Es dürfe kein Zurückweichen von der grundlegenden Linie der Koalition geben. Die Union will die Auswahl des neuen Führungspersonals der SPD genau beobachten.

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In der Union bestehen Befürchtungen, dass der erklärte Kandidat für den SPD-Vorsitz, Hubertus Heil, geplante Sozialreformen verhindern oder verwässern könnte. Heil hatte seine Kandidatur am Wochenende angekündigt und stand früher für das Bürgergeld. Seine Wahl könnte die Dynamik in der Koalition verändern. Merz ging davon aus, dass der Koalitionsvertrag auch nach der Vorstandswahl auf dem Bundesparteitag im Januar gilt, unabhängig vom Ausgang der Wahl.