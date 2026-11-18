Die schwarz-rote Koalition hat sich auf die Senkung der Stromsteuer bis Ende 2027 geeinigt. Details zum Finanzierungsmodell, den Beteiligten und den rechtlichen Hürden.

Bundeskanzler Friedrich Merz, Vizekanzler Lars Klingbeil und CSU-Chef Markus Söder haben sich nach nächtlichen Beratungen im Koalitionsausschuss auf eine deutliche Senkung der Stromsteuer bis Ende 2027 verständigt. Die Parteienvereinbarung sieht vor, die Abgabe für alle Verbraucher und Unternehmen auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent pro Kilowattstunde zu reduzieren. Dieser Kompromiss beendet einen langwierigen politischen Streit innerhalb der schwarz-roten Koalition, der das Kabinett fast zwei Wochen blockiert hatte.

Nächtliche Verhandlungen im Kanzleramt

Die Einigung wurde am Mittwochmorgen, wenige Stunden nach dem offiziellen Treffen der Parteivorsitzenden, bekanntgegeben. Die eigentlichen Beratungen hatten am Mittwoch um 17:30 Uhr begonnen und zogen sich bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Tages hin. Gegen 2.00 Uhr verließen Bundeskanzler Friedrich Merz, der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil sowie CSU-Landesgruppenchef Markus Söder das Kanzleramt gemeinsam, nachdem sie einen Rahmenvertrag erzielt hatten. Vorab hatte Merz am Montag noch eine schnelle Einigung prognostiziert und versichert, Finanzminister Klingbeil erkenne die Notwendigkeit an.

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Finanzierungslücke von fünf Milliarden Euro

Die Umsetzung der steuerlichen Entlastung erfordert einen jährlichen finanziellen Ausgleich in Höhe von rund fünf Milliarden Euro. Aktuell beträgt die Stromsteuer deutlich mehr als das Zehnfache des zukünftigen Solls. Während große energieintensive Unternehmen bereits Entlastungen erhalten, soll diese Maßnahme nun auch den breiten Mittelstand und kleinere Firmen direkt begünstigen. Privatverbraucher hingegen werden nur minimale Einsparungen verzeichnen, da der Steueranteil am Gesamtstrompreis ohnehin sehr gering ist. Die politische Herausforderung besteht nun darin, diese Lücke im Haushalt zu schließen, ohne andere Haushaltsbereiche übermäßig zu belasten.

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Parteispezifische Finanzierungsmodelle im Vergleich

Die Union, angeführt von Friedrich Merz und Markus Söder, forderte ursprünglich, die fehlenden Einnahmen durch Überschüsse aus dem Fonds des Gesetzes zur Förderung erneuerbarer Energien zu decken. Dieses Modell stieß bei der SPD unter Führung von Lars Klingbeil auf massive rechtliche Bedenken. Die Sozialdemokraten hielten die Umwidmung dieser Mittel für verfassungsrechtlich riskant. Alternativ schlug die SPD vor, die Körperschaftsteuer oder die Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge anzuheben, um die Einnahmelücke zu schließen. Beide Seiten lehnten zudem Kürzungen bei Förderprogrammen des Klima- und Transformationsfonds ab.

Zukünftige politische Agenda und weitere Reformen

Neben dem strittigen Punkt der Stromsteuer standen weitere wichtige Gesetzgebungsprojekte auf der Tagesordnung des Koalitionsausschusses. Merz und Söder nutzten die Zeit für Abstimmungen über die geplante Rentenreform sowie die anstehende Reform des deutschen Wahlrechts. Die Stromsteuerdebatte nahm jedoch den größten Teil der mehr als acht Verhandlungsstunden in Anspruch und demonstrierte die unterschiedlichen finanzpolitischen Prioritäten der Koalitionspartner. Die endgültige rechtliche Ausgestaltung der Finanzierung wird nun weiter diskutiert, während die Senkung der Steuer zum Jahreswechsel 2027 geplant ist.