Stromsteuer-Senkung 2027: Union und SPD einigen sich auf zehn Milliarden Euro Entlastung

Die Koalition plant die Stromsteuer ab 2027 zu senken. Dies soll Unternehmen und Bürgern zehn Milliarden Euro ersparen. Details zur Finanzierung und den Auswirkungen.

Der langjährige politische Konflikt um die Ausgestaltung der Stromsteuer in Deutschland ist nahezu abgeschlossen. Wie das Nachrichtenportal BILD berichtet, haben sich die Spitzen der Koalitionspartner CDU/CSU und SPD darauf geeinigt, die Stromsteuer im kommenden Jahr signifikant zu senken. Die endgültige Zustimmung zu diesem Schritt ist für den anstehenden Koalitionsgipfel am Dienstagabend geplant, wo die Parteivorsitzenden die Details final verabschieden werden.

Friedrich Merz kündigt massive Entlastung an

Friedrich Merz (CDU) hat seine Bereitschaft signalisiert, die Stromsteuer auf einen Wert von 0,1 Cent pro Kilowattstunde zu reduzieren. Diese Maßnahme würde Unternehmen und privaten Verbrauchern in Deutschland eine finanzielle Entlastung von insgesamt rund fünf Milliarden Euro ermöglichen. Die konkreten Auswirkungen auf den einzelnen Bürger sind deutlich spürbar: Ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt würde laut den aktuellen Berechnungen monatlich etwa acht Euro an Stromkosten sparen. Merz selbst zeigte sich zuversichtlich, dass es gelingen wird, die Stromsteuer für das Jahr 2027 vollständig auf das europäische Minimum abzusenken.

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Lars Klingbeil sucht Finanzierungslücken zu stopfen

Die beabsichtigte Steuersenkung erzeugt jedoch ein erhebliches Defizit im Bundeshaushalt. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) steht vor der Herausforderung, die entstehende Lücke von fünf Milliarden Euro im Etat zu schließen. Innerhalb der Koalition werden derzeit verschiedene Mechanismen diskutiert, um dieses Loch zu decken. Ein zentrales Element dabei ist die Anzapfung des Erneuerbare-Energien-Kontos, auch bekannt als EEG-Umlage. Es wird erwartet, dass sich dort bis Ende 2026 ein Volumen von zwei bis drei Milliarden Euro angesammelt hat. Dieses Geld soll genutzt werden, um die Steuersenkung im Folgejahr auszugleichen.

Neben der EEG-Rücklage wird auch eine weitere Entnahme aus der Asyl-Rücklage in Betracht gezogen. Zusätzlich prüfen die Verhandlungsführer alternative Szenarien, wie zum Beispiel die Teilung der Senkung oder eine Verschiebung des Startdatums. Ein möglicher Auslauf wäre, die Steuer nicht bereits zum 1. Januar 2027, sondern erst später, zum Beispiel im April oder Juli, zu senken. Im CSU-Vorstand besteht der Druck darauf, dass im regulären Haushalt weitere Einsparpotenziale gefunden werden müssen, um die Finanzierung nachhaltig zu gewährleisten.

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Wirtschaftsverbände fordern sofortige Umsetzung

Die deutsche Wirtschaft übt weiterhin starken Druck auf die Bundesregierung aus, die versprochene Senkung zügig umzusetzen. Peter Adrian (DIHK), der Präsident des Dachverbands der deutschen Wirtschaft, betonte in einem Statement gegenüber BILD, dass die Senkung unverzichtbar sei. Die Regierung habe dieses Versprechen bereits mehrfach abgegeben. Eine weitere Verzögerung würde das Vertrauen der Unternehmen in die Bundesregierung spürbar erschüttern. Adrian warnte davor, die überfällige Reform weiter auf die lange Bank zu schieben, da dies negative wirtschaftliche Signale sendet.

Die konkreten Einsparpotenziale für verschiedene Wirtschaftszweige sind beträchtlich. Laut den Angaben von Peter Adrian könnte ein durchschnittliches Hotel jährlich rund 10.000 Euro an Stromsteuer einsparen. Für ein großes Einkaufszentrum läge die jährliche Erleichterung bei bis zu 200.000 Euro. Noch gravierender sind die Auswirkungen auf den neuen Sektor der digitalen Infrastruktur: Ein KI-Rechenzentrum könnte jährliche Einsparungen von einer Million Euro verbuchen. Diese Summen unterstreichen die enorme Bedeutung der Stromsteuer für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie.

Koalitionsausschuss erwartet schnelle Einigung

Trotz der komplexen Finanzierungsfragen geht Friedrich Merz davon aus, dass die Beratungen im Koalitionsausschuss am kommenden Dienstag "relativ kurz" ausfallen werden. Er sei optimistisch, dass man sich bereits morgen auf eine Lösung einigen wird. Dies sei möglich, da die beteiligten Parteien über das Wochenende hinweg alle relevanten Zahlen und Szenarien noch einmal abgeglichen hätten. Die technische Vorbereitung scheint somit bereits fortgeschritten zu sein, sodass nun die politische Entscheidung im Zentrum steht.

Die anstehenden Verhandlungen werden maßgeblich darüber entscheiden, wie stabil der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland in den kommenden Jahren aufgestellt sein wird. Während die Senkung der Stromsteuer als wichtiger Schritt zur Stabilisierung der Energiekosten für Bürger und Unternehmen gilt, bleibt die Frage der Finanzierung eine der schwierigsten Hürden. Die Diskussionen um EEG-Mittel, Asyl-Rücklagen und Haushaltskortierungen werden die nächsten Wochen prägen. Die Öffentlichkeit und insbesondere der Wirtschaftsstandort Deutschland warten gespannt auf die Ergebnisse des Gipfels, die über die konkrete Ausgestaltung der energiepolitischen Weichenstellungen für 2027 entscheiden werden.