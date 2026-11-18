Berliner Wirtschaft und Politik begrüßen die Senkung der Stromsteuer auf 0,1 Cent. Die Maßnahme gilt bis Ende 2027 und soll Dienstleister sowie Gastronomen finanziell entlasten.

Die Berlin er Wirtschaft und die politischen Spitzen von CDU, CSU und SPD begrüßen die jüngste Entscheidung zur Senkung der Stromsteuer als längst überfällige Maßnahme. Die Vereinbarungen, die in der Nacht zu Mittwoch getroffen wurden, zielen darauf ab, die spezifischen Belastungen für den Berlin er Dienstleistungssektor zu verringern. Diese Branchen, die die Wirtschaft der Hauptstadt prägen, erhalten nun endlich eine spürbare Erleichterung. Knapp 90 Prozent aller Erwerbstätigen in Berlin arbeiten nach Daten des Amts für Statistik Berlin -Brandenburg im Dienstleistungssektor. Die neuen Regeln gelten nun für eine Übergangsphase.

Neue Stromsteuer von 0,1 Cent gilt bis 2027

Unternehmen in Berlin und Brandenburg zahlen nun 0,1 Cent pro Kilowattstunde Strom, was exakt dem Satz entspricht, den auch Privathaushalte entrichten müssen. Für Industrieunternehmen und Betriebe in der Forst- und Landwirtschaft galten zuvor bereits andere Regelungen, die den Strompreis auf den europäischen Mindestsatz von 0,05 Cent pro Kilowattstunde gedrückt hatten. Die aktuelle Senkung auf ein Jahr befreit die betroffenen Branchen von der bisherigen höheren Belastung. Die politische Einigung soll nun für rechtliche Planungssicherheit sorgen.

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Verbandsführer fordern Verlängerung der Maßnahmen

Nils Busch-Petersen betonte, dass bei der Steuersenkung auf ein Jahr nicht bleiben dürfe, da eine Dauertherapie notwendig sei. Alexander Schirp, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), forderte eine sofortige Verstetigung, damit Firmen langfristig planen können. Er warnte davor, die Maßnahme nur als kurzfristigen Griff ins Klo zu sehen. Auch Jürgen Wittke von der Handwerkskammer Berlin lobte die Entlastung vorsichtig, bedauerte aber die Befristung bis Ende 2027. Er verwies darauf, dass Deutschland weiterhin zu den Ländern mit dem höchsten Strompreis gehöre. Der Berliner Hotel- und Gastronomieverband (Dehoga) rechnet vor, dass ein Restaurant mit 50.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch rund 975 Euro im Jahr spart. Ein Hotel würde demnach durchschnittlich rund 10.000 Euro pro Jahr einsparen. Ein Einkaufszentrum profitiert von knapp 200.000 Euro Ersparnis. Ein großes Rechenzentrum könnte geschätzt eine Million Euro einsparen.

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Auswirkungen auf Gastronomie und Einzelhandel

Gerrit Buchhorn, Hauptgeschäftsführer des Dehoga, bezeichnete die Entlastung als willkommen, um finanzielle Spielräume für Investitionen zu schaffen. Er wies jedoch darauf hin, dass gestiegene Personal-, Waren- und Energiekosten Gastronomen weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Die IHK Berlin verweist auf Modellrechnungen der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Diese zeigen, dass die Ersparnis bei 0,05 Cent nur geringfügig niedriger ausfällt als bei 0,1 Cent. Im Fall des Hotels läge die Ersparnis dann bei circa 9.750 Euro. Die Maßnahmen sollen helfen, Arbeitsplätze zu sichern und andere Kostensteigerungen abzufedern. Die Branchen hoffen auf eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Kritik an Energiepolitik und Netzentgelten

Christ von der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg kritisiert, dass die Politik Deutschland zu bequem worden sei. Er spielt auf die billigen Energiepreise an, die die Industrie dank russischen Gases lange gezahlt hatte. Er fordert mehr Maßnahmen, um die Energieversorgung nachhaltiger und resilienter zu gestalten. Als weiteres Problem benennt er die hohen Netzentgelte. Privatleute und Unternehmen zahlen diese an die Netzbetreiber als Gebühr für den Transport von Strom durch deren Leitungen. Das Geld soll den Betreibern den Erhalt der Netze ermöglichen. Die Politik dürfe sich nicht damit begnügen, den Strompreis nur bis Ende 2027 zu senken. Weitere Schritte zur strukturellen Verbesserung werden dringend erwartet.