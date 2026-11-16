Stromsteuer-Senkung: Merz steht vor letzter Chance bei Koalitionsgipfel

Kanzler Friedrich Merz und Finanzminister Lars Klingbeil streiten über die Stromsteuer. Am Dienstag entscheidet der Gipfel über die Senkung für Verbraucher.

Am kommenden Dienstag entscheidet der entscheidende Koalitionsgipfel über die Zukunft der Stromsteuer in Deutschland. Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU und SPD -Finanzminister Lars Klingbeil müssen eine Einigung erzielen, die sowohl den Finanzhaushalt als auch die Verbraucherinteressen berücksichtigt. Die Bundesregierung hat bis zu diesem Zeitpunkt versprochen, die Stromkosten für Familien spürbar zu senken, um die Inflation zu lindern.

Die finanziellen Details und der Mechanismus

Für eine vierköpfige Familie mit durchschnittlichem Verbrauch bedeutet eine gesenkte Stromsteuer eine Entlastung von rund 100 Euro im Jahr. Das entspricht einem monatlichen Betrag von etwa acht Euro. Die geplante Maßnahme sieht vor, die Stromsteuer ab dem kommenden Jahr auf das niedrigste in der Europäischen Union erlaubte Niveau abzusinken. Dieser Schritt sollte ursprünglich die Energiekosten für Haushalte und Betriebe direkt reduzieren und die Belastung durch hohe Energiepreise mildern.

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Die Stromsteuer existiert seit dem Jahr 1999 und diente ursprünglich zwei Zielen: dem Energiesparen und der Entlastung der Rentenkassen. In der aktuellen Wirtschaftslage generiert diese Abgabe dem Staat jährlich Milliardenbeträge. Diese Einnahmen sind fest in den Haushaltsplan integriert, was die Verhandlungen über eine Senkung komplex macht und direkte Auswirkungen auf verfügbare Landesmittel hat.

Konflikt zwischen Finanzminister und Kanzler

Der zentrale Konfliktpunkt liegt in der Frage der Finanzierung. SPD-Finanzminister Lars Klingbeil ist nur dann bereit, die Steuersenkung zu genehmigen, wenn eindeutig geklärt ist, wie das fehlende Geld kompensiert werden soll. Er weigert sich, einfach auf die jährlichen Milliardeneinnahmen zu verzichten, die für andere staatliche Aufgaben benötigt werden. Ohne eine klare Quelle für die Gegenfinanzierung sieht Klingbeil keine Möglichkeit zur Umsetzung.

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Bundeskanzler Friedrich Merz steht unter starkem Druck, seine Versprechen einzuhalten. Im Oktober hatte er öffentlich zugesichert, die Stromsteuer im nächsten Jahr in voller Höhe zu senken. Diese Zusage war auch eine Reaktion auf Druck aus dem mächtigen CDU-Präsidium, das einstimmig beschloss, dass die Stromsteuer für alle Bürger und Betriebe sinken muss. Anfang November scheiterte das Vorhaben bereits einmal an den Haushaltsverhandlungen mit der SPD mit der Begründung, dass keine Mittel vorhanden seien.

Parteiinterne Unterstützung und politische Glaubwürdigkeit

Trotz der Blockade durch die SPD erfährt Merz Rückendeckung aus der eigenen Partei. CDU-Mittelstandschefin Gitta Connemann unterstützt den Kanzler explizit und betont, dass die Stromsteuer gesenkt werden müsse. Ihr Leitgedanke lautet, dass dort, wo ein politischer Wille besteht, auch ein Weg gefunden werden kann. Ähnlich_positioniert_sich CDU-Regierungschef Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der die Senkung ebenfalls als prioritär ansieht.

Die Glaubwürdigkeit von Bundeskanzler Friedrich Merz steht auf dem Spiel. Beobachter und Politikwissenschaftler warnen, dass ein erneutes Scheitern Zweifel an seiner Verhandlungsfähigkeit und machtpolitischen Durchsetzungskraft wecken könnte. Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der TU Chemnitz weist darauf hin, dass bereits andere Versprechen von Merz gebrochen wurden, was in der Partei zu Unmut führte. Die Stromsteuer ist jedoch zum Symbol für die Umsetzungsfähigkeit der Regierung geworden.

Auswirkungen und weitere Schritte

Für die Verbraucher ist der Betrag von rund 100 Euro im Jahr eine spürbare finanzielle Erleichterung, gerade in einer Zeit, in der viele Lebenshaltungskosten gestiegen sind. Dennoch geht es in dieser Debatte primär um die Stabilität der Koalition. Sollte die Senkung nicht beschlossen werden, könnte dies als weiteres Zeichen für eine gescheiterte Gesetzgebung gewertet werden. Die Stimmung in der CDU ist laut Experten bereits niedrig, und ein letztes Scheitern könnte das Fass zum Überlaufen bringen.

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Am Dienstag soll beim Koalitionsgipfel die endgültige Entscheidung fallen. Es handelt sich um die letzte Chance, diese Maßnahme noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel zu beschließen. Beide Seiten müssen nun Kompromisse finden, da die Union bereits bei der Grundsicherung Zugeständnisse an die SPD gemacht hatte, indem man auf Kürzungen verzichtete. Die Frage bleibt, ob die SPD nun bereit ist, im Gegenzug die Finanzierung der Stromsteuer zu sichern.