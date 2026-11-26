Die Koalition ringt um die Stromsteuer. Während Friedrich Merz Senkung fordert, kritisieren Thorsten Frei und Experten die Wirkung. Junge Wähler wie Quentin Gärtner sehen sich übergangen.

Der Streit um eine Senkung der Stromsteuer hat die Koalition unter Bundeskanzler Friedrich Merz erneut in eine massive Vertrauenskrise gestürzt. Bereits vor der ZDF-Talkshow " Maybrit Illner" zeichnete sich ab, dass der Vorschlag der Union nicht als politischer Gamechanger wahrgenommen wird. Selbst der Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei räumte ein, dass dieser Schritt nicht die großen Haushaltslücken im ZDF oder im Bundeshaushalt schließen kann. Die Debatte verdeutlichte, dass die Regierung an der Schwelle zur Reformunfähigkeit steht.

Kritik an der Symbolpolitik der Union

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte seine Rede zum Bundeshaushalt 2027 mit dem Bekenntnis eingeleitet, nun wirklich ehrlich mit den Reformen umgehen zu wollen. Diese Aussage stieß jedoch auf heftigen Widerstand bei den jungen Menschen im Saal. Quentin Gärtner, der ehemalige Bundesvorsitzende der Bundesschülerkonferenz, kritisierte scharf, dass die Regierung erst seit Kurzem damit beginne, ehrlich zu sein. Für Gärtner, der heute als Autor und Student an der Universität Heidelberg molekularer Biotechnologie studiert, sind solche Versprechungen wie der "Herbst der Reformen" nur leere Phrasen. Er warf der Bundesregierung vor, ständig große Ziele zu verkünden, diese dann aber nicht in die Tat umzusetzen. Dies führe zwangsläufig zu einer wachsenden Politikverdrossenheit in der Bevölkerung, die sich durch reine Symbolpolitik nicht beheben lasse.

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Ökonomen sehen keine wirtschaftliche Wirkung

Auf Seiten der Wissenschaft wurde die Forderung der Union als ökonomisch wirkungslos eingestuft. Moritz Schularick, der Präsident des Kielschen Instituts für Weltwirtschaft, erklärte, dass keine Unternehmen in Deutschland investieren, wenn die Stromsteuer nur für ein Jahr kurz gesenkt wird. Die Einsparungen seien für die Bevölkerung vernachlässigbar klein. Schularick bezifferte den Nutzen pro Bürger auf den Wert von etwa einer Currywurst im Monat. Angesichts eines Staatshaushaltsvolumens von über 500 Milliarden Euro halte er es für unnötig, die Koalition in eine solche Showdown-Situation zu bringen. Die Maßnahme diene mehr der Inszenierung als der tatsächlichen Entlastung der Wirtschaft oder der Bürger.

Die Respekt-Rente als neuer Konfliktpunkt

Neben der Stromsteuer wurde auch die umstrittene "Respekt-Rente" der CDU intensiv diskutiert. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf lehnte diesen Vorschlag kategorisch ab. Die Idee sieht vor, dass Menschen nach 45 Beitragsjahren mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Klüssendorf betonte, dass 90 Prozent der Menschen dieses Modell nicht nutzen könnten. Er kritisierte, dass niedrigverdienende Arbeitskräfte gar nicht in der Lage seien, bis 67 zu arbeiten, da ihre Löhne nicht zum Leben reichten. Der Vorschlag sei vergiftet, weil er suggeriere, dass Geringverdiener abschlagsfrei gehen dürften, dies aber praktisch nicht tun könnten. Stattdessen warnte Klüssendorf davor, dass sich die Bundesregierung immer weiter von den Bürgern entferne und Lasten ungerecht verteile.

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Trotz Ablehnung ein Ansatz für gezielte Hilfen

Interessanterweise zeigte sich Moritz Schularick gegenüber dem Konzept der Respekt-Rente aufgeschlossen, wenn auch mit Einschränkungen. Er befand, dass der Vorschlag in die richtige Richtung gehe, weil er staatliche Hilfen nicht mehr pauschal, sondern gezielt für soziale Härtefälle bündeln wolle. Als internationales Beispiel verwies er auf die Schwerstarbeiterrente in Österreich. Schularick forderte zudem eine grundsätzliche Reform der öffentlichen Finanzen. Er schlug vor, die Mehrwertsteuer anzuheben, um dafür die Sozialabgaben zu senken. Dies würde Arbeit günstiger machen und den Standort Deutschland langfristig stärken. Dieser Vorschlag traf bei vielen Zuhörern jedoch auf wenig Gegenliebe.

Politische Schwäche bedroht die Koalition

Die gesamte Debatte spiegelte die tiefe innere Zerrissenheit der Regierung wider. Die politische Korrespondentin Mariam Lau von der "Zeit" bezeichnete die gegenseitige Abhängigkeit und Schwäche der Partner als Ursache für die Blockaden. Beide Seiten stünden am politischen Abgrund, weshalb jede Frage zur Existenzfrage werde. Selbst gute Ideen, wie die Vorschläge der Rentenkommission, könnten wegen des massiven Misstrauens nicht umgesetzt werden. SPD-Chef Tim Klüssendorf nannte die Umfragewerte der Bundesregierung mit nur noch zwölf Prozent Zustimmung als Beweis für diese Krise. Der Druck auf die Politiker steigt, während die Bevölkerung zunehmend frustriert reagiert.