Die Koalition senkt die Stromsteuer auf EU-Mindestmaß. Das bringt 5 Milliarden Euro Verlust, entlastet aber vor allemreiche Haushalte stärker als einkommensschwache.

Die Bundesregierung hat nach heftigen internen Auseinandersetzungen eine umfassende Senkung der Stromsteuer beschlossen. Diese Maßnahme reduziert die Abgabe auf das europäische Mindestmaß, um allen Wirtschaftszweigen und privaten Haushalten finanzielle Entlastungen zukommen zu lassen. Allerdings zeigen aktuelle Modelle der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen auf, dass diese pauschale Absenkung einkommensstärkere Bürgerinnen und Bürger überproportional begünstigt im Vergleich zu finanziell schwächergestellten Gruppen.

Höhepunkt der Einsparungen für Einkommensstarke

Forscher der RWTH Aachen haben modelliert, welche Effekte die geplante Steuerreform für die Bevölkerung haben wird. Demnach sparen durchschnittliche Haushalte im Schnitt rund 68 Euro jährlich. Die einkommensstärksten zehn Prozent der Haushalte können demnach im Laufe des Jahres 2027 rund 94 Euro einsparen, mehr als doppelt so viel wie die einkommensschwächsten zehn Prozent mit rund 46 Euro. Ein Einpersonenhaushalt beispielsweise zählt mit monatlich knapp 4500 Euro netto zum obersten und mit weniger als rund 1200 Euro zum untersten Zehntel. Diese Diskrepanz verdeutlicht, dass die finanziellen Vorteile der Maßnahme nicht gleichmäßig verteilt sind.

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Finanzielle Auswirkungen auf den Staatshaushalt

Die Stromsteuer liegt derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Die Absenkung bedeutet Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt von rund fünf Milliarden Euro jährlich. Die Bundesregierung rechnet mit knapp drei Milliarden Euro Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Hiervon gehen den Aachener Forschern zufolge aber nur 11,9 Prozent an energiearme Haushalte. Das sind Haushalte, deren Einkommen nach Abzug ihrer hohen Energiekosten unter der Armutsrisikoschwelle liegt. Hintergrund dürfte sein, dass einkommensstärkere Haushalte auch mehr Strom verbrauchen, vor allem weil sie meist auch größer seien, so die Wissenschaftler dem Bericht zufolge. Zudem steige bei den einkommensstärksten 20 Prozent der Haushalte auch der Verbrauch pro Kopf an, womöglich auch wegen Elektroautos.

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Kontroverse Positionen im Koalitionsstreit

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hatte währendgesagt, die Entlastungswirkung für eine durchschnittliche Familie belaufe sich auf zwischen sechs und acht Euro im Monat. Das sei "übersichtlich", koste den Staat aber sehr viel Geld. CDU-Chef Merz hatte vor der Einigung der Koalition in einer Rede bei der CDU bekräftigt, die Stromsteuer müsse runter, "damit die Leute wieder mehr Geld in der Tasche haben". Die Regierung geht davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger je nach Stromverbrauch bis zu fünfstellige Summen im Monat einsparen könnten. Diese unterschiedlichen Einschätzungen spiegelten die tiefen Gräben wider, die vor der Einigung bestanden.

Wissenschaftliche Kritik und alternative Instrumente

Benjamin Gruber, wissenschaftlicher Mitarbeiter am RWTH-Lehrstuhl für Energiesystemökonomik, sagte jetzt dem "Spiegel" zu der Auswertung auf Basis von Daten aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamts: "Die Stromsteuersenkung entlastet private Haushalte breit, aber wenig zielgenau." RWTH-Forscher Karl Seeger sagte: "Wer einkommensschwache und energiearme Haushalte gezielt entlasten will, erreicht dies eher über Instrumente wie Wohngeld oder Grundsicherung." Diese Expertenmeinung unterstreicht die Notwendigkeit gezielterer Fördermaßnahmen für die am stärksten betroffenen sozialen Schichten.