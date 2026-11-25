Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Weg frei gemacht für die Senkung der Stromsteuer im kommenden Jahr.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat den Weg frei gemacht für die Senkung der Stromsteuer im kommenden Jahr. Dazu beschlossen die Abgeordneten am Mittwochmorgen nachträgliche Änderung en am Etatplan sowie am Haushaltsbegleitgesetz für 2027.

Der Koalitionsausschuss von Union und SPD hatte sich am Dienstag vergangene Woche auf die Senkung der Stromsteuer für alle geeinigt - nachdem die Etatberatungen im Haushaltsausschuss des Bundestags eigentlich schon abgeschlossen waren. Der Ausschuss musste sich deshalb nun mit den Änderungen befassen. Sie sollen am Freitag abschließend vom Bundestags-Plenum beraten werden. Die Steuer soll demnach für alle Verbraucher und Unternehmen ab Januar auf das europäische Mindestmaß gesenkt werden, zunächst befristet auf ein Jahr.

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Stromlieferanten sollen dabei verpflichtet werden, die Steuersenkung spätestens mit der Verbrauchsabrechnung an ihre Kunden weiterzugeben. Die Steuersenkung führt 2027 zu rund fünf Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen. Zur Finanzierung sollen nicht benötigte Mittel bei der Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz Herangezogen werden.