CDU, CSU und SPD brauchen acht Stunden für die Stromsteuersenkung. Während die Union keine Gegenfinanzierung will, bleibt das Haushaltsdefizit 2028 bei 25 Milliarden Euro bestehen.

Die rot-grüne und die schwarz-gelbe Koalition haben erst in der Nacht nach einer achtstündigen Sitzung im Kanzleramt eine Einigung über die Senkung der Stromsteuer erzielt. Kanzler Friedrich Merz ( CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil ( SPD) waren erst am Vormittag nach dem harten Kampf im Kabinett erschienen. Ursprünglich sollte die Maßnahme schnell umgesetzt werden, doch die Verhandlungen zogen sich in die Länge, weil die SPD die Senkung durch neue Steuererhöhungen gegenfinanzieren wollte.

Konflikt um Gegenfinanzierung der Stromsteuer

Der zentrale Streitpunkt war die Forderung der Sozialdemokraten, die Stromsteuersenkung nur für ein Jahr zu befristen und die entstehenden Einnahmemehrungen durch andere Steuererhöhungen zu decken. Finanzminister Lars Klingbeil brachte dabei mehrere Vorschläge ein, darunter eine Erhöhung der Abgeltungsteuer auf Kapitalerträge sowie Veränderungen beim Hotel-Mehrwertsteuersatz, beim Agrardiesel, beim Handwerkerbonus und beim Dienstwagenprivileg. Diese Forderungen wussten die Sozialdemokraten als neue Punkte, die von der Union abgelehnt werden würden.

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Die Christdemokraten und die Christlich-Soziale Union lehnten diesen Ansatz strikt ab. Ein Teilnehmer der Verhandlungen nannte den Versuch, Steuersenkungen mit Steuererhöhungen zu finanzieren, abenteuerlich. Der Konflikt eskalierte weiter, als diskutiert wurde, die Einführung der Senkung auf den Sommer 2027 zu verschieben. Dies führte dazu, dass Kanzler Merz wütend den Verhandlungssaal verließ, später jedoch bis zum Ende der Sitzung blieb.

Beschränkung bis Ende 2027 statt Dauermaßnahme

Die getroffene Vereinbarung zur Senkung der Stromsteuer gilt lediglich bis zum Ende des Jahres 2027. Dies steht im Widerspruch zum Koalitionsvertrag, der eine dauerhafte Senkung vorsieht. Ob die Maßnahme im Jahr 2028 fortbestehen wird, ist derzeit völlig offen. Die kurzfristige Ausrichtung der Vereinbarung dient dazu, unmittelbare Entlastungen für Verbraucher und Unternehmen zu schaffen, ohne den langfristigen fiskalischen Rahmen der Koalition sofort zu durchbrechen.

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Haushaltsdefizit 2028 beläuft sich auf 25 Milliarden Euro

Unions-Fraktionschef Thorsten Frei warnte eindringlich vor der aktuellen Haushaltslage. Für das Jahr 2028 bestehe derzeit eine Deckungslücke von 25 Milliarden Euro. Sollte die Stromsteuersenkung auch über das Jahr 2027 hinaus fortgeführt werden, vergrößere sich diese Lücke noch einmal um fünf Milliarden Euro. Frei betonte, dass kleine Einsparungen von 100 Millionen Euro nicht mehr ausreichen würden, um die Lücke zu schließen.

Notwendige Reformen und strengeres Haushaltsverfahren

Um die Finanzierungswünsche der Bundesregierung zu decken, wäre ein jährliches Wirtschaftswachstum von vier Prozent notwendig, was als unrealistisch eingeschätzt wird. Thorsten Frei kündigte an, dass Deutschland grundlegende Reformen benötige, auch bei besseren Wettbewerbsbedingungen. Die Koalition müsse die Kraft aufbringen, diese Vorschläge nicht nur zu machen, sondern auch durchzusetzen. Die Herausforderungen für die Finanzpolitik seien gewaltig.

Um eine Wiederholung des Chaos bei der Aufstellung des Bundeshaushalts zu vermeiden, sollen die Haushaltsverfahren umgebaut werden. Ziel ist es, schneller Transparenz zu schaffen und von den großen Zielen her zu planen. Frei forderte haushaltspolitische Solidität, allein schon aus Verantwortung vor zukünftigen Generationen. Die Arbeit am Haushalt 2028 beginne noch in diesem Jahr, um diese strukturellen Veränderungen zeitnah zu implementieren.