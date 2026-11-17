Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf eine Stromsteuersenkung, während die Unionsfraktion den Ausgleich der kalten Progression fordert. Ein Haushaltskonflikt mit hohem Einsparpotential.

Bundeskanzler Friedrich Merz steht vor einem schwerwiegenden innenpolitischen Konflikt, der die Glaubwürdigkeit seiner Regierung auf die Probe stellt. Am vergangenen Montag versprach er öffentlich erneut, dass die lang angekündigte Senkung der Stromsteuer umgesetzt werden wird. Dieses Versprechen gerät jedoch in direkte Konfrontation mit den priorisierten Forderungen seiner eigenen Koalitionspartner.

Finanzplanerischer Zielkonflikt der Ampal-Koalition

Die schwarz-rote Koalition befindet sich in einer finanziellen Sackgasse, da die Kassen für die Realisierung beister großen Steuerprojekte nicht gleichzeitig öffnen. Die Unionsfraktion, also die Fraktion der CDU und CSU, bevorzugt historisch und sachlich den Ausgleich der kalten Progression als dringendere Maßnahme. Dennoch besteht eine Einigung darauf, dass für beide Vorhaben im aktuellen Haushaltsjahr keine ausreichenden Mittel bereitstehen. Dies zwingt die Regierung, eine harte Priorisierung zwischen unterschiedlichen fiskalischen Instrumenten vorzunehmen.

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Die verfügbaren Spielräume werden durch bereits getätigte Ausgaben massiv eingeschränkt. Schwarz-Rot hat in diesem Jahr insgesamt 4,1 Milliarden Euro für zwei verschiedene Tankrabatte verausgabt. Zusätzlich flossen 350 Millionen Euro für die Senkung der Steuer auf Flugtickets in den Staatshaushalt. Von diesen laufenden fossilen Subventionen wie dem Dieselprivileg, das jedes Jahr rund acht Milliarden Euro verschlingt, ganz abgesehen.

Argumente für die Stromsteuer-Demontage

Für eine Senkung der Stromsteuer sprechen insbesondere die Lenkungseffekte im Bereich der Elektromobilität und der Wärmepumpen. Diese Maßnahme dient als finanzieller Anreiz, um Verbraucher dazu zu bewegen, auf erneuerbare Energien und elektrische Technologien umzusteigen. Der Staat signalisiert damit, dass sich der Umstieg auf saubere Technologien finanziell lohnt. Strom verbrauchen letztendlich alle Haushalte, weshalb diese Entlastung breitenwirksam ist.

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Zwar betragen die Entlastungsbeträge pro Haushalt nur wenige Euro pro Monat, doch die strategische Bedeutung ist größer als die unmittelbare finanzielle Erleichterung. Wer durch diese Signalwirkung motiviert wird, Strom statt Diesel zu tanken, kann langfristig erhebliche Kosten sparen. Diese Einsparungen kommen nicht nur dem einzelnen Bürger zugute, sondern stärken auch die gesamtwirtschaftliche Unabhängigkeit.

Deutschland würde dadurch unabhängiger von fossilen Importen werden. Dies reduziert das Erpressungspotenzial von Diktatoren und Kriegstreibern, die weltweit auf Rohstoffexporte angewiesen sind. Statt jährlich Milliardenbeträge an internationale Ölmultis zu überweisen, könnte dieses Kapital in die heimische Wertschöpfung fließen. Deutschland hat so die Chance, sich als führender Clean-Tech-Standort zu etablieren, benötigt dazu jedoch jetzt entschlossene Impulse.

Kritik der Union und Forderung nach Gerechtigkeit

Die Union sieht die geplante Stromsteuersenkung als unsinniges Haushaltsvorhaben an, das die Koalition gefährdet. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf gut fünf Milliarden Euro. Kritiker argumentieren, dass eine derartige Pseudo-Entlastung mit der Gießkanne verteilt wird und dabei unnötig Steuergelder verjubelt werden. Der tatsächliche monatliche Sparbetrag liegt bei nur wenigen Euro, was eine spürbare Entlastung für die breite Masse ausschließt.

Besonders einkommensschwache Haushalte profitieren von diesem Ansatz kaum. In dieser Gruppe sind seltener neue E-Autos, Wärmepumpen oder Rasenmäherroboter im Einsatz. Daher verpufft die angebliche Lenkungswirkung angesichts der geringen Effekte. Stattdessen soll die Maßnahme den Staat und letztlich die Steuerzahler mit erheblichen Belastungen belasten, ohne dass eine klare Finanzierungsquelle benannt ist.

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Im Gegensatz dazu hält die Kanzlerpartei CDU den Ausgleich der kalten Progression für das gerechtere Instrument. Dieses Phänomen bestraft engagierte Arbeitnehmer und Arbeitgeber, deren Realeinkommen durch Inflation und höhere Einkommensteuertarife sinkt. Wer mehr Geld verdient, verliert unterm Strich Kaufkraft. Eine solche Ungerechtigkeit im Steuersystem würde durch eine Lauflassung der Progression weiter vertieft.

Unnachvollziehbare Verteilung von Haushaltsmitteln

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sind in dieser Frage nicht einig. Merz argumentiert, dass die Wirtschaft und der Binnenkonsum angekurbelt werden sollen. Dies scheitert jedoch, wenn Leistungsträger unverhältnismäßig belastet werden. Gleichzeitig werden fünf Milliarden Euro für die Stromsteuer aufgerufen, während vier Milliarden Euro für die kalte Progression als nicht verfügbar gelten.

Diese Diskrepanz in der Ressourcenallokation wird von der Union als nicht nachvollziehbar kritisiert. Es besteht der Verdacht, dass politische Präferenzen die haushalterische Vernunft überlagern. Die Koalition muss sich nun entscheiden, ob sie kurzfristige, breite Stromerleichterungen priorisiert oder langfristige steuerliche Gerechtigkeit für Leistungserbringer sicherstellt.