Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat bestätigt, dass die externe Stromversorgung am Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine nach 15 Stunden Stromausfall wiederhergestellt wurde.

Saporischschja: Stromversorgung am Atomkraftwerk wiederhergestellt. Die Internationale Atomenergiebehörde ( IAEA ) teilte mit, dass die externe Stromversorgung am Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine nach 15 Stunden Stromausfall wiederhergestellt wurde.

Die Anlage musste auf Notstromdieselgeneratoren zurückgreifen, um die sechs abgeschalteten Reaktoren zu kühlen. Dies war der 18. Ausfall der externen Stromversorgung während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und einer der längsten Ausfälle. Der IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi betonte die extreme Anfälligkeit des Stromnetzes und die Dringlichkeit der Angelegenheit.

Die Ukraine und Russland hatten sich zuvor auf eine begrenzte Waffenruhe geeinigt, um die Reparaturen zu ermöglichen. Die IAEA hatte zwischen den Kriegsparteien vermittelt. Die Ukraine sieht ihre Rüstungsindustrie als eine dauerhafte Quelle wirtschaftlicher Stärke. Finanzminister Serhij Martschenko sagte, dass die Nachfrage, die in der Ukraine geschaffen wurde, einen Wirtschaftszweig hervorgebracht hat, der nun praktisch boomt.

Entscheidend sei nun, die Industrie zu stärken, ihr Entwicklungskapazitäten zu verschaffen und das militärische Potenzial für einen breiteren Markt zu öffnen. Dazu stehe die Ukraine vor der Entscheidung, die Ausfuhr von Militärgütern zu ermöglichen. Durch den Ausbau und die Nutzung des Potenzials könnten nicht nur weitere Fortschritte bei militärischer Ausrüstung und Waffen erzielt werden. Der ukrainische Finanzminister glaubt, dass diese Entwicklungen dazu beitragen können, ein natürliches ziviles Umfeld nach dem Krieg zu schaffen.

Denn ein Teil der Produktion, die derzeit für militärische Zwecke verwendet wird, kann auch für zivile Zwecke genutzt werden. Das ukrainische Militär teilt mit, dass es in der Nacht ein Öldepot und einen Ölterminal in der russischen Region Leningrad getroffen hat. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor erklärt, dass das Militär ein weiteres russisches Öldepot in der Region Krasnodar getroffen hat.

Ukrainische Drohnen haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Nacht ein Öllager in der südrussischen Region Krasnodar sowie eine Militärbasis nahe St. Petersburg getroffen. Der ukrainische Präsident erklärt, dass Russland seinen Krieg beenden und seine Angriffe auf das Leben stoppen muss. Jede Ungerechtigkeit gegenüber der Ukraine werde eine gerechte Antwort erhalten. In der Antipinski-Raffinerie, der größten nichtstaatlichen Ölverarbeitungsanlage Russlands, ist in der Region Tjumen ein Feuer ausgebrochen.

Ursache seien Verfahrensverstöße an einer Reinigungsanlage, teilen die örtlichen Behörden über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Berichte über einen ukrainischen Drohnenangriff weisen sie zurück. Die Feuerwehr sei mit den Löscharbeiten beschäftigt, Opfer gebe es nicht. Mehrere Tage nach einer griechischen Protestnote hat sich das ukrainische Außenministerium für den Fund einer sprengstoffbeladenen Seedrohne vor der Ferieninsel Lefkada im Ionischen Meer entschuldigt.

Die ukrainische Seite entschuldigt sich für den Vorfall und betont, dass dieser auf Umstände zurückzuführen sei, die durch die anhaltende russische Aggression gegen die Ukraine verursacht wurden. Das zeige, dass der andauernde russische Krieg gegen die Ukraine auch eine Bedrohung für benachbarte europäische Staaten und die Welt darstelle. Gleichzeitig bedankte sich Kiew für die seit Kriegsbeginn 2022 von Griechenland gewährte Unterstützung für das osteuropäische Land.

Bereits im Mai entdeckten Fischer vor der griechischen Mittelmeerinsel Lefkada ein etwa sechs Meter langes unbemanntes Boot mit laufendem Motor. Auf dem von den Behörden als ukrainisch identifizierten Boot wurden rund 100 Kilogramm Sprengstoff entdeckt. Die Küstenwache machte den Sprengsatz mit einer kontrollierten Explosion unschädlich. In seiner Protestnote sprach Athen von einer Gefährdung der maritimen Sicherheit und einem Risiko für Zivilisten und verlangte von Kiew eine offizielle Stellungnahme.

Bei Minenräumarbeiten am russisch besetzten Kernkraftwerk Saporischschja werden nach Angaben des russischen Atomkonzerns Rosatom Ingenieure von einer ukrainischen Drohne gezielt angegriffen. Der Angriff war eindeutig geplant, teilt Rosatom-Chef Alexej Lichatschow in den sozialen Medien mit. Zwei der drei verletzten Ingenieure befänden sich in einem kritischen Zustand. In einer gesonderten Mitteilung spricht das Unternehmen von insgesamt fünf Verwundeten





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