Struff scheitert in Marseille - Altmaier kämpft um Halbfinaleinzug

Jan-Lennard Struff verliert sein Viertelfinale gegen Daniil Medvedev und verpasst in Marseille seinen ersten Halbfinaleinzug seit sieben Monaten. Daniel Altmaier hingegen steht im Viertelfinale und kämpft um den Einzug ins Halbfinale.

Tennis profi Jan-Lennard Struff verpasste in Marseille seine erste Halbfinalteilnahme seit sieben Monaten. Der 34-Jährige aus Warstein unterlag beim ATP -Turnier dem topgesetzten früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew nach 80 Minuten mit 3:6, 2:6. Der Russe könnte es im Halbfinale des Hallenturniers am Samstag mit einem weiteren Deutschen zu tun bekommen: Daniel Altmaier . Altmaier trifft in seinem Viertelfinale am Freitagabend auf den Serben Hamad Medjedovic.

Für den deutschen Nummer zwei geht es um die zweite Halbfinalteilnahme seiner Laufbahn. Die deutsche Nummer 46 der Welt, Struff, hatte bis zum Turnier in Marseille bei drei Starts in diesem Jahr nur ein Match in Auckland/Neuseeland gewonnen. Bei den Australian Open in Melbourne und in Rotterdam war er jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. Dazwischen sagte er seine Teilnahme am Davis Cup gegen Israel wegen eines Infekts ab





